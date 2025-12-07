Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Kure, bắt đầu thăm Nhật Bản

Hơn 2 ngày sau khi rời cảng Trung Quốc, sáng nay 7.12, tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng Kure, tỉnh Hiroshima, bắt đầu chuyến thăm xã giao Nhật Bản.

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng Kure ẢNH: ĐỨC TUẤN

Đại tá Yanagihara, đại diện Căn cứ Hải quân Kure, một trong những căn cứ lớn nhất của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản chủ trì lễ đón đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo tại cầu cảng. Cùng dự có đại tá Nguyễn Thái Sơn, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ đón, đại tá Yanagihara chào mừng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo đến thăm Nhật Bản. Vị đại tá bày tỏ hy vọng thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ đóng góp vào việc phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng hải quân hai nước và quan hệ Việt Nam - Nhật Bản.

Đoàn công tác và cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo chào cảng ẢNH: ĐỨC TUẤN

Về phần mình, đại tá Nguyễn Vĩnh Nam bày tỏ vinh dự dẫn đầu đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo thăm thành phố Kure tươi đẹp. Đại tá Nam cho biết, chuyến đi lần này gặp nhiều khó khăn do hành trình dài ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng các sĩ quan, thủy thủ của tàu đã thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và đến cảng Kure an toàn, đúng kế hoạch đề ra.

Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân Việt Nam tin tưởng, chuyến thăm sẽ giúp các sĩ quan, thủy thủ của hải quân hai nước hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa của nhau, là cầu nối gắn kết mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam - Nhật Bản, lực lượng vũ trang và hải quân hai nước.

Đại diện Căn cứ Hải quân Kure đón đoàn Hải quân nhân dân Việt Nam ẢNH: ĐỨC TUẤN

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam phát biểu tại lễ đón ẢNH: ĐỨC TUẤN

Hai đoàn chụp ảnh chung tại cảng ẢNH: ĐỨC TUẤN

Tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo neo tại cảng Kure ẢNH: ĐỨC TUẤN

Đây là lần thứ hai tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo thăm xã giao Nhật Bản và là lần đầu tiên thăm Căn cứ Hải quân Kure.

Chuyến thăm nhằm cụ thể hóa tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản hướng tới thập niên tiếp theo mà Bộ Quốc phòng hai nước ký năm 2018, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới; đồng thời tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Các sĩ quan của Hải quân Nhật Bản lên thăm tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và trao đổi với đoàn công tác ẢNH: ĐỨC TUẤN

Ngay sau lễ đón, các sĩ quan Hải quân Nhật Bản đã lên thăm tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và trao đổi với đoàn công tác.