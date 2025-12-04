Tàu hộ vệ tên lửa Trần Hưng Đạo rời cảng Trung Quốc, lên đường sang Nhật Bản

Ngày 4.12, tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân và đoàn công tác của Hải quân nhân dân Việt Nam đã rời cảng TP.Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm xã giao và giao lưu với Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Nhân viên Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc hỗ trợ tháo dây neo cho tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo rời cảng ẢNH: ĐỨC TUẤN

Lễ tiễn tàu hộ vệ tên lửa 015 - Trần Hưng Đạo và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam được tổ chức trang trọng tại cầu cảng ở TP.Thanh Đảo, dưới sự chủ trì của đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam, cho biết trong thời gian thăm TP.Thanh Đảo, toàn đoàn và tàu 015 - Trần Hưng Đạo đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo của Hạm đội Bắc Hải và Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải tiễn đoàn công tác ẢNH: ĐỨC TUẤN

Chuyến thăm thành công về mọi mặt, với nhiều hoạt động ý nghĩa như: đoàn công tác chào xã giao lãnh đạo chính quyền TP.Thanh Đảo và Hạm đội Bắc Hải; thăm tàu Weifang của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và đón các sĩ quan Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc lên thăm tàu 015. Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của hải quân hai nước giao lưu thể thao, góp phần tăng cường thêm sự hiểu biết và tin cậy.

Đặc biệt, buổi tiệc chiêu đãi trên tàu hộ vệ tên lửa 015 vào tối 3.12 diễn ra trong không khí hữu nghị, gần gũi, để lại ấn tượng sâu sắc với đoàn công tác cũng như các sĩ quan, thủy thủ của hải quân hai nước.

Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam nhấn mạnh, chuyến thăm lần này đóng góp thiết thực cho nỗ lực tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hải quân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tàu 015 - Trần Hưng Đạo rời cảng Thanh Đảo ẢNH: ĐỨC TUẤN

Sau khi rời bến, tàu 015 - Trần Hưng Đạo và tàu 550 của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến hành luyện tập chung trên biển, gồm các khoa mục: kiểm tra thông tin liên lạc và vận động đội hình biên đội, chào nhau trên biển.

Kết thúc luyện tập chung, tàu 015 - Trần Hưng Đạo bắt đầu hành trình thăm xã giao Nhật Bản, với điểm đến là thành phố Kure thuộc tỉnh Hiroshima.