Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo cập cảng Thanh Đảo (Trung Quốc)

Sáng 1.12, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, đã cập cảng TP.Thanh Đảo (Sơn Đông, Trung Quốc).

Tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo chuẩn bị cập cảng TP.Thanh Đảo (Trung Quốc) ẢNH: BÁO HẢI QUÂN

Đây là điểm đến đầu tiên trong khuôn khổ chuyến thăm xã giao 3 nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc của tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và đoàn công tác.

Lễ đón tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo và đoàn công tác được tổ chức trang trọng tại cầu cảng Thanh Đảo, do đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chủ trì. Dự lễ đón còn có đại tá Đỗ Trọng Dương, Phó tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Trung Quốc.

Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam chào cảng nước bạn ẢNH: BÁO HẢI QUÂN

Sau lễ đón, các sĩ quan Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đã lên thăm tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo. Tiếp đó, đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo lên thăm tàu Weifang của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Trong thời gian thăm Trung Quốc, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và cán bộ, thủy thủ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Hạm đội Bắc Hải và chính quyền TP.Thanh Đảo; tham gia một số hoạt động giao lưu với Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Lễ đón tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo tại cầu cảng TP.Thanh Đảo (Trung Quốc)

Đại diện Bộ tham mưu Hạm đội Bắc Hải của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc đón đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam

Cạnh đó, tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo sẽ luyện tập chung trên biển với tàu của Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Thông qua các hoạt động này góp phần củng cố quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước nói riêng và quân đội hai nước Việt Nam - Trung Quốc nói chung.

Trước đó, ngày 22.11, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân, làm trưởng đoàn, cùng tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo đã rời quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa) đi thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trên hải trình từ Cam Ranh đến cảng Thanh Đảo (Trung Quốc), mặc dù điều kiện thời tiết phức tạp, sóng to, gió lớn, cán bộ, chiến sĩ tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo đã giữ nghiêm kỷ luật hành quân, đảm bảo trang bị kỹ thuật hoạt động tốt và hành trình trên biển theo đúng kế hoạch, an toàn tuyệt đối.