Thế giới Quân sự

Tàu khu trục lớp Zumwalt 'lột xác' cho sứ mệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Thụy Miên
17/05/2026 15:43 GMT+7

Hải quân Mỹ đang chuyển đổi 3 tàu khu trục lớp Zumwalt thành những chiến hạm đầu tiên của lực lượng được trang bị vũ khí bội siêu thanh, cũng như làm cầu nối công nghệ hướng đến hạm đội của tương lai.

Tàu khu trục lớp Zumwalt 'lột xác' cho sứ mệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Tàu lớp Zumwalt đang được tái bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng của Hải quân Mỹ

ảnh: hải quân mỹ

Trang tin Army Recognition hôm 16.5 dẫn nội dung tài liệu Kế hoạch đóng tàu tháng 5.2026 của Hải quân Mỹ cho thấy lực lượng này đang cải tổ chương trình tàu khu trục lớp Zumwalt từng gây nhiều tranh cãi để trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược tác chiến hải quân tương lai của Mỹ.

Thông qua việc tích hợp hệ thống vũ khí tấn công nhanh phi hạt nhân (CPS), tức vũ khí bội siêu thanh, các tàu USS Zumwalt, USS Michael Monsoor và USS Lyndon B. Johnson sẽ được trang bị năng lực tấn công bội siêu thanh tầm xa trên mặt nước.

Động thái này được cho sẽ tiến tới tăng cường khả năng răn đe trên biển, tấn công thọc sâu và tác chiến phân tán của hạm đội Mỹ tại những vùng biển cạnh tranh chiến lược như Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Vụ phóng thử CPS đầu tiên cho tàu USS Zumwalt được dự kiến sẽ thực hiện năm sau. Nếu thành công, đây sẽ là cột mốc tác chiến quan trọng khi Hải quân Mỹ chuyển các loại vũ khí bội siêu thanh từ giai đoạn phát triển thử nghiệm sang triển khai trên các chiến hạm nổi ở tuyến đầu.

Bất chấp khởi đầu gây canh cãi của lớp Zumwalt, Hải quân Mỹ đang ngày càng xem lớp tàu này là cầu nối kỹ thuật hướng đến những chương trình tàu chiến nổi cỡ lớn trong tương lai.

Ở góc độ này, tàu khu trục lớp Zumwalt được sử dụng làm nền tảng kiểm chứng các hệ thống điện tử tiên tiến, thiết kế tàng hình, các công nghệ tác chiến tích hợp và mở rộng năng lực tấn công tầm xa vốn là những đặc điểm hình thành nên thế hệ kế tiếp của chiến tranh hải quân Mỹ.

Tài liệu về Kế hoạch đóng tàu tháng 5.2026 cũng đánh dấu sự thay đổi về học thuyết đối với vai trò của lớp Zumwalt. Ban đầu, lớp tàu này được thiết kế cho nhiệm vụ tấn công mặt đất và yểm trợ hỏa lực hải quân. Thế nhưng, phần lớn vai trò trên gần như bị đánh mất sau vụ hủy bỏ trang bị dòng đạn tầm xa vốn cần thiết cho hệ thống pháo tiên tiến của tàu.

Giờ đây, Hải quân Mỹ tái định nghĩa con tàu xoay quanh nhiệm vụ Tấn công chủ động tầm xa. Với CPS, lớp tàu Zumwalt được lột xác để trở thành các nền tảng tấn công tầm xa đủ sức hỗ trợ kiểm soát biển, tấn công tác chiến, triển khai hoạt động hải quân phân tán và xác định mục tiêu cho liên quân thông qua việc triển khai tấn công chính xác tấn công cao từ ngoài hoặc bên rìa những khu vực tranh chấp trên biển.

Tàu sân bay Mỹ quay về cảng nhà sau thời gian triển khai kỷ lục

USS Gerald R. Ford, tàu sân bay lớn nhất và mới nhất của Mỹ, hôm 16.5 quay về cảng ở Virginia (Mỹ) sau gần 1 năm lênh đênh trên biển và tham gia vào chiến dịch bắt Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và xung đột Iran.

