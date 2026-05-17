Tàu sân bay Mỹ quay về cảng nhà sau thời gian triển khai kỷ lục

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford quay về cảng hải quân Norfolk (Virginia) hôm 16.5 ảnh: hải quân mỹ

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford vừa trải qua đợt triển khai tác chiến dài nhất của một hàng không mẫu hạm Mỹ trong hơn nửa thế kỷ qua.

Trong cuộc hành trình này, con tàu trở thành tâm điểm của một loạt sứ mệnh quân sự nước ngoài của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bao gồm vùng Caribbean và Trung Đông, theo Đài CNN hôm nay 17.5.

Đối với gia đình các thủy thủ, sự trở về được chờ đợi từ lâu của con tàu khép lại một năm đầy căng thẳng, khi mà người thân của họ thường xuyên tham gia những chiến dịch quân sự vốn trở thành tâm điểm của tin tức quốc tế.

Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, thừa nhận những khó khăn của đợt triển khai kéo dài ngoài dự kiến, nhấn mạnh ông không hề muốn điều này trở thành tiền lệ.

Các tàu sân bay được thiết kế để triển khai tối đa 7 tháng, nhưng USS Gerald R. Ford phải mất 11 tháng mới kết thúc. Và Đô đốc Caudle khẳng định phía hải quân chỉ muốn triển khai các tàu chiến theo đúng thời gian thiết kế.

Cuộc hành trình của USS Gerald R. Ford từng xảy ra các sự cố. Hồi tháng 3, một vụ cháy đã bùng phát ở khu giặt giũ trên tàu, khiến thủy thủ đoàn mất khoảng 30 giờ để khống chế, dọn dẹp và ngăn lửa cháy trở lại.

Khoảng 600 thủy thủ không thể quay về nơi nghỉ ngơi do thiệt hại gây ra. Sự cố cũng khiến hệ thống giặt trên tàu ngừng hoạt động trong một thời gian, làm gia tăng áp lực cho thủy thủ đoàn.

Đô đốc Caudle cho biết vụ cháy đến nay vẫn trong quá trình điều tra.

Vụ cháy xảy ra sau khi USS Gerald R. Ford trong vài tháng phải đối mặt với trục trặc hệ thống nhà vệ sinh, gây gián đoạn hoạt động và buộc tàu phải ghé cảng để sửa chữa.