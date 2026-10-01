Tàu lượn siêu tốc đóng cửa vì nghi vấn gây tổn thương não

Tàu lượn siêu tốc X2 tại Six Flags Magic Mountain ở Valencia (bang California) hôm 23.9 ảnh: ap

"Hung thủ" trong vụ được cho làm nhiều người chơi tổn thương nào là tàu lượn siêu tốc X2 tại công viên Six Flags Magic Mountain thuộc Valencia (bang California), theo AFP hôm 1.10.

Tàu lượn X2 có những đoạn lao dốc thẳng đứng và các cú xoắn mạnh, mang lại cảm giác phấn khích được hàng triệu lượt khách yêu thích trong suốt hai thập niên qua. Không dừng lại ở đó, các ghế ngồi có thể xoay 360 độ trong lúc đoàn tàu di chuyển với tốc độ lên đến 130 km/giờ.

Tuy nhiên, trò chơi cảm giác mạnh này cũng đối mặt hàng loạt vụ kiện, trong đó có 2 phụ nữ được gia đình cho hay đã bị chấn thương nghiêm trọng khi chơi tại công viên ở Valencia, phía bắc Los Angeles, hồi tháng 7.

Bà Pamela Guillen (40 tuổi) được chẩn đoán bị tụ máu nhiều dưới màng cứng, và bị chấn thương khác sau khi chơi trò X2 hôm 5.7. Bác sĩ phải lập tức thực hiện ca phẫu thuật cấp cứu, và cắt bỏ một phần hộp sọ của bệnh nhân, theo Đài CNN.

Chưa đầy 1 tuần sau, cô Naomi Greer-Wilkinson (25 tuổi), người Los Angeles, đã bất tỉnh sau khi ngồi lên X2 và phải trải qua phẫu thuật não khẩn cấp. Cha mẹ người bệnh cho biết con của họ hôn mê nhiều tuần và hiện vẫn không thể tự nói và cần được trợ thở.

Sau sự cố thứ hai, trò chơi đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, đến ngày 29.9, ban quản lý công viên thông báo quyết định đóng cửa X2 vĩnh viễn.

"Sau gần 20 năm, chúng tôi quyết định cho X2 về hưu", AFP dẫn lời Chủ tịch công viên Brian Oerding.

Kể từ khi X2 mở cửa năm 2008, trò chơi tàu lượn siêu tốc đã đón hơn 16 triệu lượt khách và được nhiều người vô cùng yêu thích.

Trong khi đó, các luật sư của hãng luật Dordick Law cho biết đã được hơn 100 người liên hệ vì cho rằng họ bị chấn thương trong lúc ngồi tàu lượn này.