Tàu ngầm Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh

Biên đội Hải quân Nga, trong đó có tàu ngầm, đã đến cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26 - 29.7 nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.