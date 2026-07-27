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Tàu ngầm Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh
Video Thời sự

Tàu ngầm Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh

Nguyễn Nam - Tuấn Anh
Biên đội Hải quân Nga, trong đó có tàu ngầm, đã đến cảng quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 26 - 29.7 nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

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Hải Quân Nga Tàu ngầm Hải quân Việt Nam

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