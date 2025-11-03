Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tàu ngầm Nga vừa hạ thủy có vũ khí gì đặc biệt?
Video Thế giới

Tàu ngầm Nga vừa hạ thủy có vũ khí gì đặc biệt?

La Vi
La Vi
03/11/2025 10:51 GMT+7

Lễ hạ thủy tàu Khabarovsk đã diễn ra tại xưởng đóng tàu Sevmash hôm 1.11, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chương trình phòng thủ dưới nước của Nga.

Phát biểu trong buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov cho biết tàu ngầm mới sẽ tăng cường năng lực của Nga trong việc bảo vệ biên giới biển và lợi ích quốc gia trên khắp các đại dương trên thế giới.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết con tàu được chế tạo để mang theo vũ khí ngầm và hệ thống robot tiên tiến cho nhiều nhiệm vụ khác nhau.

Theo truyền thông Nga, tàu Khabarovsk thuộc lớp tàu ngầm được thiết kế để triển khai thiết bị không người lái hạt nhân có hình dáng thủy lôi mang tên Poseidon, một trong những dự án vũ khí dưới nước mới nhất của Nga.

Hệ thống Poseidon kết hợp động cơ đẩy hạt nhân và khả năng di chuyển dưới nước tầm xa. Tổng thống Vladimir Putin gần đây xác nhận Poseidon đã có một cuộc thử nghiệm thành công khi được phóng từ một "tàu ngầm mẹ". Ông cho biết lò phản ứng hạt nhân của Poseidon nhỏ hơn 100 lần so với lò phản ứng của một tàu ngầm chiến lược thông thường.

Tàu ngầm Nga vừa hạ thủy có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Lễ hạ thủy tàu Khabarovsk tại xưởng đóng tàu Sevmash hôm 1.11

ẢNH: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Theo hãng tin Reuters, hiện có rất ít thông tin công khai về Poseidon, nhưng về cơ bản đây là một ngư lôi tự hành có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, có thể tạo ra những đợt sóng phóng xạ khiến các thành phố ven biển không còn phù hợp cho sự sống.

Báo Kommersant của Nga cho hay Poseidon có thể di chuyển với tốc độ cao, nhanh hơn so với tàu ngầm và ngư lôi hiện có. Nó có thể hoạt động ở độ sâu lớn và trên phạm vi liên lục địa, điều có thể gây khó khăn cho việc đánh chặn.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gọi Poseidon là "tên lửa Ngày tận thế". Ông cho biết hệ thống này đại diện cho một loại hình răn đe chiến lược dưới nước mới.

Còn ông Andrei Kartapolov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga), nói với truyền thông rằng thiết bị không người lái dưới nước này có thể "xóa sổ toàn bộ các quốc gia ven biển".

Bộ Quốc phòng Nga tái khẳng định rằng tàu ngầm Khabarovsk sẽ giúp Nga đảm bảo an ninh hàng hải và bảo vệ lợi ích quốc gia trên vùng biển toàn cầu. Các quan chức cũng lưu ý rằng dự án Khabarovsk đại diện cho sự tiến bộ trong lĩnh vực robot dưới nước và vũ khí tầm xa.

Ông Putin khoe sức mạnh siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Ông Putin khoe sức mạnh siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon

Tổng thống Vladimir Putin ngày 29.10 cho biết Nga đã thử nghiệm thành công siêu ngư lôi hạt nhân Poseidon, loại vũ khí mà giới phân tích quân sự nhận định có khả năng tàn phá các vùng duyên hải bằng cách tạo ra các đợt sóng biển phóng xạ khổng lồ.

