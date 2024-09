Tàu thuyền của Quảng Trị đã vào bờ neo đậu, tránh áp thấp nhiệt đới

Chiều 17.9, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Quảng Trị phát báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông.



Trước đó, ngày 16.9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần biển Đông. Trong đó, chú trọng công tác: thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thiên tai; theo dõi, kiểm kê, quản lý tàu thuyền và rà soát lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Dự báo đường đi bão số 4 liên tục biến đổi

Theo cập nhật của ngành chức năng, hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 2.278 tàu với 5.564 ngư dân đã vào neo đậu tại các bến tàu của Quảng Trị và các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, Quảng Bình. Hiện chỉ còn 2 tàu với 18 ngư dân hoạt động ở vùng biển Quảng Bình - Quảng Trị đang khẩn trương vào bờ. Tại địa bàn Quảng Trị cũng có 56 tàu ngoại tỉnh với 406 ngư dân vào neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang vận hành đảm bảo an toàn. Trong đó, tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý còn khoảng 30,43% so với dung tích thiết kế, hồ chứa thủy lợi - thủy điện còn khoảng 28,65% so với dung tích thiết kế.