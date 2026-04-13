Tàu thuyền 'né' eo biển Hormuz sau tuyên bố phong tỏa của Mỹ

Theo Hãng tin AP ngày 13.4, một số tàu thuyền đã dừng đi qua eo biển Hormuz sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo lệnh phong tỏa. Các đơn vị vận tải cũng đang gặp thách thức trong việc tìm tuyến đường thay thế.

Công ty Lloyd's List Intelligence (trụ sở tại Anh), chuyên theo dõi và phân tích hoạt động vận tải biển, cho biết “mọi hoạt động giao thông” qua eo biển Hormuz đã bị đình trệ sau khi Tổng thống Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ phong tỏa tuyến đường thủy này.

Chuyên gia nhận định gì về lệnh phong tỏa của ông Trump đối với Iran

Báo cáo từ công ty trên cho biết khi Mỹ và Iran công bố ngừng bắn, một số tàu đã rục rịch kế hoạch rời khỏi vùng Vịnh, bất chấp vẫn còn những rủi ro. Tuy nhiên, tuyên bố của ông Trump ngày 12.4 khiến các tàu phải dừng lại. Hai tàu được cho là đang rời khỏi eo biển Hormuz đã phải quay đầu.

Bộ Tư lệnh trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết sẽ bắt đầu phong tỏa các cảng của Iran từ 10 giờ ngày 13.4 theo giờ Mỹ (21 giờ cùng ngày giờ Việt Nam).

CENTCOM nêu thêm lệnh phong tỏa sẽ áp dụng đối với tàu thuyền của tất cả các quốc gia ra vào các cảng của Iran, bao gồm cảng trên vịnh Ba Tư và vịnh Oman (2 vùng biển ngăn cách bởi eo biển Hormuz). Quân đội Mỹ nói rằng vẫn cho phép các tàu di chuyển giữa các cảng không thuộc Iran.

Tàu ở eo biển Hormuz, khu vực ngoài khơi bờ biển tỉnh Musandam của Oman ngày 12.4 ẢNH: REUTERS

Dữ liệu từ Kpler, đơn vị theo dõi lộ trình tàu biển có trụ sở tại Bỉ, chỉ ra một số tàu dầu đã tiến vào vùng biển ở vùng Vịnh để lấy dầu thô vận chuyển đi các nước. Hiện chưa rõ lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ ảnh hưởng ra sao đến những con tàu này, dù nó không đến hay rời cảng Iran.

Reuters ngày 13.4 đưa tin 2 tàu dầu Shalamar and Khairpur treo cờ Pakistan đã tiến vào vùng Vịnh vào ngày 12.4. Tàu Shalamar hướng đến Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) để bốc dỡ dầu thô, trong khi tàu Khairpur đến Kuwait tiếp nhận các sản phẩm lọc dầu.

Tàu chở dầu thô cỡ rất lớn, hay VLCC, Agios Fanourios I treo cờ Malta ban đầu có kế hoạch đến Iraq để lấy dầu thô vào ngày 12.4, thế nhưng đã phải quay đầu và hiện neo đậu tại gần vịnh Oman, theo Reuters.

Lloyd's List Intelligence cũng cho biết hai tàu VLCC của Tập đoàn vận tải biển Cosco Trung Quốc - Cospearl Lake và Yuan Hua Hu - đã từ vịnh Ba Tư đi qua eo biển Hormuz và đang trên đường rời khỏi vùng Vịnh.

Ông Trump tuyên bố rằng đã chỉ đạo Hải quân Mỹ tìm kiếm và chặn bắt mọi tàu thuyền trong vùng biển quốc tế đã trả phí cho Iran. “Không ai trả phí đường thủy bất hợp pháp sẽ được an toàn trên biển cả”, ông viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 12.4.

Trong khi đó, ông Mohsen Rezaee, cố vấn quân sự cho Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, tuyên bố Mỹ chắc chắn sẽ thất bại trong bất kỳ kế hoạch phong tỏa nào. Ông Rezaee khẳng định quân đội Iran vẫn còn “năng lực đáng kể chưa được sử dụng” để đáp trả mọi mối đe dọa. “Iran không phải nơi có thể bị kìm kẹp bằng những bài đăng mạng xã hội và kế hoạch phong tỏa tưởng tượng”, CNN dẫn lời vị cố vấn nói thêm.