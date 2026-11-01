Tàu tuần duyên Mỹ lần đầu cập cảng TP.HCM

USCGC Bertholf thăm TP.HCM từ ngày 1-5.11 ảnh: thụy miên

Chuyến thăm TP.HCM của tàu tuần tra an ninh USCGC Bertholf kéo dài từ ngày 1-5.11, nhằm mục đích tăng cường quan hệ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, chào đón đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf ảnh: thụy miên

Chủ trì lễ đón tàu ở cảng Hiệp Phước (TP.HCM) là đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Dự lễ đón tàu còn có đại diện Cảnh sát biển, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân nhân dân Việt Nam, UBND TP.HCM; Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng; Bộ tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội...

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks thăm hỏi các thủy thủ ảnh: thụy miên

Đại diện Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tham dự lễ đón có Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Quyền tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Arati Shroff, và đại diện văn phòng tùy viên quốc phòng.

Tăng cường quan hệ của lực lượng thực thi pháp luật trên biển

Phát biểu tại lễ đón, đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển hai nước; đồng thời thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của hai bên trong việc thúc đẩy hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Đại tá Nguyễn Đức Hiếu, Phó tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ảnh: thụy miên

Về phần mình, Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks cho biết chuyến thăm TP.HCM của tàu USCGC Bertholf diễn ra vào thời điểm Mỹ kỷ niệm 250 năm quốc khánh, và dịp kỷ niệm 3 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Đại sứ Mỹ Jennifer Wicks ảnh: thụy miên

"Sự kiện hôm nay cũng phản ánh mối quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực: kinh tế và thương mại, y tế và giáo dục, và tất nhiên, cả hợp tác quốc phòng và an ninh", theo đại sứ, nhất là trong bối cảnh lực lượng chấp pháp trên biển đóng vai trò then chốt trong nỗ lực chung nhằm đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf ảnh: thụy miên

Đại tá Andrew Pate, Thuyền trưởng tàu USCGC Bertholf, cũng khẳng định sự hiện diện của tàu và thủy thủ đoàn thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ trong quan hệ đối tác với Việt Nam.

"An ninh hàng hải là nỗ lực chung. Mỹ và Việt Nam có chung lợi ích trong việc duy trì tự do hàng hải, tự do hàng không và thương mại hợp pháp phù hợp với luật pháp quốc tế", theo đại tá Pate.

Lễ đón được tổ chức tại cảng Hiệp Phước TP.HCM ảnh: thụy miên

Nhiều cơ hội hợp tác

Trao đổi với báo chí TP.HCM trên tàu, đại tá Pate cho biết thủy thủ đoàn gồm 155 thành viên, kể từ khi rời cảng nhà tại Alameda (bang California) đến nay đã trải qua hải trình kéo dài 114 ngày.

Thủy thủ đoàn gồm 155 thành viên ảnh: thụy miên

Trong thời gian ở TP.HCM, tàu có nhiều hoạt động, bao gồm các chuyến thăm xã giao lãnh đạo thành phố, các chương trình trao đổi chuyên môn, thực hành và diễn tập cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

USCGC Bertholf là tàu đầu tiên của lớp tàu tuần tra an ninh hàng hải Legend ảnh: thụy miên

Theo thuyền trưởng, Việt Nam và Mỹ đều là những quốc gia có đường bờ biển dài. Hoạt động kinh tế biển của hai nước đều phụ thuộc vào lực lượng cảnh sát biển trong việc bảo vệ an ninh, giữ gìn an toàn và bảo vệ tính mạng con người trên biển. Vì thế, ông đánh giá có nhiều cơ hội để lực lượng hai nước hợp tác, nâng cao kỹ năng cứu hộ, cứu nạn cũng như trình độ chuyên môn của nhau.

Pháo chính trên tàu ảnh: thụy miên

Về sự tương đồng của tàu lớp Legend là tàu tuần duyên lớp Hamilton được chuyển giao cho Việt Nam, ông Pate cho hay đó là khả năng hoạt động dài ngày trên biển; năng lực tìm kiếm, cứu nạn trên phạm vi rộng, cũng như khả năng triển khai xuồng và máy bay tới những khu vực có người đi biển gặp nạn.

Một xuồng đuổi bắt tốc độ cao ảnh: thụy miên

Hoạt động của tàu tuần duyên Mỹ tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Chuyến thăm Việt Nam gần nhất của tàu tuần duyên Mỹ là chuyến cập cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) của tàu tuần duyên USCGC Waesche (WMSL-751) năm 2024. Đến năm ngoái, Mỹ cũng hoàn tất việc chuyển giao 3 tàu tuần tra lớp Hamilton cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Trực thăng được xếp gọn vào nhà chứa trên tàu ảnh: thụy miên

USCGC Bertholf là tàu đầu tiên của lớp tàu tuần tra an ninh hàng hải Legend. Tàu có chiều dài khoảng 127 m, rộng 16 m, lượng giãn nước 4.500 tấn. Tốc độ tối đa đạt 20 - 30 hải lý/giờ.

Tàu có 2 máy bay không người lái V-BAT, loại cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chiến thuật, được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát, giám sát và tác chiến ảnh: thụy miên

Tàu được trang bị sàn đáp và nhà chứa trực thăng MH-60 Jayhawk hoặc MH-65 Dolphin, cùng các hệ thống máy bay không người lái như V-BAT.

Thiếu úy Roseann Brown, lực lượng Tuần duyên Mỹ, giải thích về các hoạt động tại buồng lái tàu ảnh: thụy miên

Tàu Bertholf đang thực hiện đợt triển khai kéo dài nhiều tháng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tàu hoạt động dưới quyền chỉ huy tác chiến của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của lực lượng Tuần duyên Mỹ, nhằm hỗ trợ Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ.

Trong thời gian hoạt động tại khu vực, thủy thủ đoàn tàu Bertholf đã thực hiện nhiều hoạt động hợp tác và giao lưu. Các hoạt động này thể hiện cam kết của lực lượng Tuần duyên Mỹ trong việc xây dựng quan hệ đối tác tin cậy và tăng cường quản trị biển.