Taxi sử dụng ô tô điện tại Việt Nam có hiệu quả?

Đây là lần đầu tiên có hãng taxi tại Việt Nam sử dụng ô tô điện để phục vụ đưa đón khách, không những tạo mới lạ hành khách trải nghiệm mà còn lan tỏa hình ảnh Lâm Đồng xanh, hướng tới tương lai bền vững.

Việc sử dụng ô tô điện trong kinh doanh lĩnh vực taxi không mới trên thế giới, nhưng còn xa lạ với nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Phương tiện này được xem là phù hợp cho ngành taxi nhờ 4 ưu điểm.

Đầu tiên là chi phí. Trước khi nghĩ đến lợi nhuận, các doanh nghiệp taxi cần tính toán nhiều loại chi phí như đầu tư mua xe, phí vận hành, bảo dưỡng và nhiều khoản phát sinh khác.

Thứ hai là sự bền bỉ, các dòng xe sử dụng để chạy dịch vụ cần độ bền cao để đáp ứng được tần suất hoạt động liên tục, ít khấu hao sau thời gian dài sử dụng.

So với hệ truyền động phức tạp của xe xăng thì động cơ điện có cấu tạo đơn giản hơn. Do đó, khi sử dụng ô tô điện VinFast VF e34, doanh nghiệp không lo bảo dưỡng chi tiết máy bị hao mòn. Chế độ bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km của VinFast VF e34 cũng là lợi thế so với các dòng xe xăng phổ thông. Như vậy, ô tô điện giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể nhân lực, thời gian cũng như chi phí bảo dưỡng. Dù vậy, mốc 200.000 km bảo hành của VinFast đối với mục đích sử dụng là taxi vẫn chưa phải là lý tưởng, khi một chiếc xe taxi có thể đạt được mốc này chỉ sau 2 - 3 năm.

Thứ ba, chính sách cho thuê pin của VinFast giúp các doanh nghiệp taxi yên tâm hơn. Pin xe được thay khi dung lượng giảm xuống dưới 70% hoặc gặp trục trặc không do lỗi người dùng.





Thứ tư, sự an toàn, trải nghiệm di chuyển của hành khách và khả năng quản lý xe thông minh cũng cao hơn. Đây là điểm rất quan trọng với doanh nghiệp kinh doanh taxi.

Không cần thiết bị hay phần mềm từ bên thứ ba, doanh nghiệp chỉ cần dùng điện thoại cài ứng dụng của VinFast để quản lý, theo dõi toàn bộ lịch sử di chuyển, kiểm tra tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng, thanh toán chi phí sạc/thuê pin.

Những lợi thế của xe điện so với xe xăng khiến nhiều tài xế taxi công nghệ chuyển sang chạy VinFast VF e34. Theo tính toán của một số chủ xe, trong giai đoạn giá xăng tăng như hiện nay, thu nhập của một tài xế sử dụng ô tô điện VinFast VF e34 cao hơn 150% so với sử dụng xe xăng.

Tại Việt Nam, thị trường xe điện trong nước đang tăng tốc với sự khai mở và đồng hành của VinFast. Kỷ nguyên xe điện ghi dấu ấn mới với sự xuất hiện của đội hình taxi điện. Điều này phần nào minh chứng cho tính đa dụng của VinFast VF e34 khi vừa là mẫu xe gia đình, hợp túi tiền, vừa là lựa chọn hàng đầu trong kinh doanh dịch vụ.

Mẫu ô tô điện hạng C của VinFast có giá bán 690 triệu đồng, chưa bao gồm bộ pin. Khách mua VinFast VF e34 có 2 lựa chọn thuê pin theo gói linh hoạt hoặc cố định. Gói thuê pin linh hoạt có mức phí 657.500 đồng/tháng và giới hạn quãng đường 500 km/tháng (nếu đi vượt 500 km phải trả thêm 1.315 đồng/km). Gói thuê pin cố định có giá 1,805 triệu đồng/tháng và không giới hạn quãng đường di chuyển. Đặc biệt, VinFast VF e34 đang hút khách nhờ được hưởng mức lệ phí trước bạ 0%.