Tay đua Việt Nam đầu tiên thắng chặng, áo vàng lại đổi chủ ở Cúp truyền hình

Điều kiện thi đấu không thuận lợi khi trời mưa nhẹ, mặt đường khá trơn nhưng các tay đua vẫn bung sức mạnh mẽ, tổ chức tấn công liên tục nhằm chinh phục các danh hiệu ở chặng 5 Cúp truyền hình.

Trần Tuấn Kiệt (ngoài cùng bên trái) so tài nước rút với các ngoại binh khi về đích QA

Tốc độ được các tay đua đẩy lên rất cao ở những vòng đua cuối nhằm cạnh tranh chiến thắng chặng. Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) sau khi mất áo vàng về tay Igor Frolov (TP.HCM New Group) đã dồn quyết tâm thắng chặng để giữ vững áo xanh. Martin Lass (620 Châu Thới Vĩnh Long) sau chiến thắng ở chặng 4 cũng tự tin trổ tài nước rút. Hai ngoại binh này tạo tốc độ rất cao, lao nhanh về vạch đích.

Tuy nhiên bất ngờ xảy ra ở đích đến khi Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) từ phía sau lao lên như mũi tên, qua mặt cả Petr Rikunov lẫn Martin Lass, giành ngôi thắng chặng đầy ngoạn mục. Anh là tay đua Việt Nam đầu tiên có được chiến thắng sau 5 chặng ở Cúp truyền hình năm nay, phá vỡ thế thống trị của các ngoại binh.

Cú rướn xem mang về chiến thắng ngoạn mục cho Trần Tuấn Kiệt (trái) ở chặng 5 Cúp truyền hình QA

"Rút kinh nghiệm từ các chặng đua trước, hôm nay tôi chủ động đeo bám các đối thủ mạnh để tìm cơ hội về đích cạnh tranh nước rút chứ toàn đội không phải làm đầu máy kéo nên được dưỡng sức. Chiến thắng này là động lực, giúp tôi tự tin hơn trong việc cạnh tranh về đích ở các chặng tiếp theo", Trần Tuấn Kiệt chia sẻ sau chiến thắng.

Chặng đua cũng chứng kiến việc chuyển giao áo vàng giữa 2 ê kíp TP.HCM khi tay đua Ivannov Timofei (TP.HCM Vinama) giành hạng 3 ở điểm rút dọc đường, được thưởng 1 giây. Sau 5 chặng Ivannov Timofei có cùng thời gian thi đấu so với Igor Frolov (TP.HCM New Group) nhưng có tổng hạng cao hơn nên vươn lên giữ áo vàng.

Ivannov Timofei chiếm giữ áo vàng sau 5 chặng ở Cúp truyền hình 2024 QA

Các danh hiệu khác không thay đổi khi áo cam thuộc về Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) áo xanh thuộc về Petr Rikunov (Tập đoàn Lộc Trời An Giang), áo trắng vẫn trong tay Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) và ngôi nhất đồng đội vẫn do đội TP.HCM Vinama nắm giữ.

Ngày mai (8.4), diễn ra chặng 6 Cúp truyền hình với lộ trình thi đấu từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 127,5 km.