Thế giới

Tay không leo lên tòa nhà Taipei 101

Văn Khoa
Văn Khoa
25/01/2026 18:36 GMT+7

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold hôm nay 25.1 đã chinh phục tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở thành phố Đài Bắc tại Đài Loan mà không cần dây thừng hay lưới an toàn.

Hàng ngàn người hâm mộ reo hò và vẫy tay khi ông Honnold (41 tuổi) leo lên tòa nhà chọc trời Taipei 101, một trong những tòa nhà cao nhất thế giới, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Nhà leo núi Alex Honnold leo lên tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 25.1

Ảnh: Reuters

"Tuyệt vời", ông Honnold nói khi lên đến đỉnh tháp của Taipei 101, tòa nhà cao nhất Đài Loan sau 91 phút leo tự do, được dịch vụ truyền dữ liệu Netflix tổ chức và phát sóng trực tiếp. "Thật là một cách tuyệt vời để ngắm nhìn Đài Bắc", ông nói với giới phóng viên sau khi leo lên tòa nhà Taipei 101.

- Ảnh 2.

Người xem vẫy tay chào nhà leo núi Alex Honnold khi ông leo lên tòa nhà Taipei 101 ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 25.1

Ảnh: Reuters

Tòa nhà Taipei 101 cao 508 m từng là tòa nhà cao nhất thế giới từ năm 2004 đến năm 2010. Danh hiệu này đang thuộc về tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai.

Cuộc chinh phục tòa nhà Taipei 101 không có thiết bị an toàn của ông Honnold được thực hiện với sự hỗ trợ và cho phép của ban quản lý Taipei 101 và chính quyền thành phố Đài Bắc.

- Ảnh 3.

Ông Alex Honnold leo lên tòa nhà Taipei 101 ở Đài Bắc (Đài Loan) mà không dùng thiết bị an toàn ngày 25.1

Ảnh: Reuters

Nhà sản xuất điều hành James Smith cho hay rất hiếm khi ban quản lý của một tòa nhà cao tầng tin tưởng một người leo núi và cho phép một sự kiện như trên diễn ra.

- Ảnh 4.

Nhà leo núi người Mỹ Alex Honnold đã leo đến đỉnh tháp của tòa nhà chọc trời Taipei 101 ở Đài Bắc (Đài Loan) ngày 25.1

Ảnh: Reuters

"Chúc mừng Alex dũng cảm, không sợ hãi vì đã hoàn thành thử thách", lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức viết trên Facebook.

Đây không phải là lần đầu tiên tòa nhà chọc trời Taipei 101 được chinh phục. Năm 2004, nhà leo núi người Pháp Alain Robert, được mệnh danh là "Người nhện" vì những lần leo không dùng dây lên một số tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, đã leo lên Taipei 101, dù ông đã sử dụng dây an toàn, trong thời gian 4 giờ.

