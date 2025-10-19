Tay nắm cửa điện tử trên ô tô gây tranh cãi

Xu hướng chạy đua công nghệ, thiết kế mẫu mã giữa các nhà sản xuất đang tạo nên những thay đổi trên những chiếc ô tô đời mới. Những năm gần đây, nhiều mẫu xe mới đã loại bỏ kiểu tay nắm cửa truyền thống để chuyển sang kiểu tay nắm cửa điện tử bố trí ẩn trong thân xe. Sự thay đổi này không chỉ tăng thêm vẻ hiện đại, thời trang cho xe mà còn góp phần cải thiện tính khí động học. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mang lại, kiểu thiết kế tay nắm cửa điện tử bố trí ẩn trong thân xe đang trở thành mối lo ngại về an toàn, đe dọa tính mạng của chính người dùng ô tô.

Hàng loạt vụ tai nạn xảy ra thời gian gần đây với các mẫu ô tô thiết kế tay nắm cửa điện tử bố trí ẩn trong thân xe khiến người lái tử vong do bị mắc kẹt trong xe, buộc các nhà quản lý phải xem xét lại quy định với chi tiết này.

Kiểu thiết kế tay nắm cửa điện tử bố trí ẩn trong thân xe đang trở thành mối lo ngại về an toàn, đe dọa tính mạng của chính người dùng Ảnh: Carscoop

Không lâu sau khi Trung Quốc lấy ý kiến về việc ban hành quy định mới, cấm hoàn toàn thiết kế tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe, với lý do gây nguy hiểm và thiếu sót về chức năng. Mới đây, đến lượt các cơ quan quản lý châu Âu yêu cầu phải có sự thay đổi khẩn cấp đối với kiểu thiết kế tay nắm cửa điện tử sau hàng loạt trường hợp tử vong vì bị mắc kẹt trong ô tô.

Các cơ quan an toàn đang thúc giục các nhà sản xuất ô tô phải đảm bảo rằng cửa có thể mở trong mọi tình huống khẩn cấp, kể cả khi mất điện. Dienst Wegverkeer thường được gọi là RDW - Cơ quan quản lý phương tiện giao thông Hà Lan lưu ý rằng: "Một ưu tiên hàng đầu của Euro NCAP và Ủy ban Kinh tế Liên Hiệp Quốc về châu Âu (UNECE) là tay nắm cửa có thể mở được trong trường hợp xảy ra tai nạn". Tương tự ở Trung Quốc, tính an toàn của tay nắm cửa điện tử đã là chủ đề gây tranh cãi ở châu Âu trong nhiều tháng qua.

Theo Bloomberg, một nhóm công tác về vấn đề an toàn thụ động thuộc Diễn đàn toàn cầu về Tiêu chuẩn hóa phương tiện đã thảo luận về vấn đề này từ tháng 5. Trong cuộc họp, một chuyên gia Đức cho biết nhóm đã bắt đầu bắt đầu xem xét vấn đề này và thấy cần phải cấp bách để đảm bảo cửa xe có thể mở sau khi xảy ra tai nạn.

Cơ quan quản lý châu Âu yêu cầu phải có sự thay đổi khẩn cấp đối với kiểu thiết kế tay nắm cửa điện tử sau hàng loạt trường hợp tử vong vì bị mắc kẹt trong ô tô Ảnh: Carscoop

Trong một tuyên bố gần đây liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn của RDW cũng lưu ý rằng: "Ngay cả trong trường hợp mất điện, cơ cấu mở cửa phải luôn hoạt động được để mở từ bên trong bởi người ngồi trong xe cũng như từ bên ngoài bởi lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Các quy định hiện hành đang không theo kịp sự thay đổi trong thiết kế, do đó đây là vấn đề cấp bách cần được giải quyết".

Các cơ quan quản lý tại Hàn Quốc, Đức và Hà Lan đều đã lên tiếng cảnh báo về tay nắm cửa điện tử thiết kế ẩn trong thân xe và theo Hội đồng An toàn giao thông châu Âu (ETSC), các nhà chức trách tại Hà Lan đã liên kết vấn đề này với nhiều trường hợp tử vong do người dùng bị kẹt bên trong ô tô, kể cả các vụ ô tô rơi xuống nước.

Giám đốc điều hành ETSC - ông Antonio Avenoso nhấn mạnh: "Đây không phải là vấn đề mang tính lý thuyết, thực tế là người dùng tử vong vì không thể thoát ra khỏi xe khi từng giây đều quý giá. Các cuộc thảo luận của UNECE rất đáng hoan nghênh, nhưng cần phải khẩn trương. Châu Âu không thể chờ đợi nhiều năm trong khi hàng ngàn xe ô tô được trang bị hệ thống này vẫn đang lưu thông trên đường. Việc triệu hồi nên được đưa ra thảo luận và các quy tắc an toàn cần được cập nhật nhanh chóng để áp dụng cho tất cả các phương tiện có tay nắm cửa điện tử".

Tay nắm cửa điện tử thiết kế ẩn trong thân xe được đánh giá đẹp, thời trang nhưng không an toàn Ảnh: Carscoop

Vào tháng trước, ba người ngồi trên chiếc Tesla Model S đã thiệt mạng tại Đức sau khi chiếc xe điện này gặp tai nạn và bốc cháy. Một người có mặt tại hiện trước lúc đó đã cố gắng cứu những người ngồi trên xe, nhưng không thể mở được cửa.

Mới đây nhất, một người đàn ông đã tử vong sau khi xảy ra tai nạn với chiếc Xiaomi SU7. Sau khi gây tai nạn rồi bốc cháy, người qua đường đã nỗ lực để cứu người đàn ông mắc kẹt trong xe nhưng không thể mở được cửa. Hiện tại, Trung Quốc đang xem xét cấm hoàn toàn thiết kế tay nắm cửa điện tử ẩn trong thân xe.