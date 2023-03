Ngày 12.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đang phối hợp Công an TP.Tây Ninh điều tra vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức đá gà và cá cược bóng đá qua mạng.



Công an Tây Ninh bắt giữ các nghi phạm tham gia đánh bạc trong quán cà phê C.Đ NGỌC HÀ

Theo đó, lúc 21 giờ ngày 11.3, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh và Công an TP.Tây Ninh, đột kích quán cà phê A.P (203 Nguyễn Trọng Cát, KP.Hiệp Thạnh, P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) bắt quả tang 51 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà, cá cược bóng đá qua mạng.

Tang vật thu giữ trên 71 triệu đồng và các đồ vật, tài liệu khác có liên quan. Qua kiểm tra nhanh trong laptop của Văn Công Bình (47 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh), phát hiện người này đang tổ chức cá cược bóng đá qua mạng internet.

Nghi phạm Văn Công Bình đã bị bắt NGỌC HÀ

Phương tiện thể hiện cá cược bóng đá qua mạng NGỌC HÀ

Cùng thời điểm trên, lực lượng công an đột kích quán cà phê C.Đ (hẻm số 7 Cơ Thánh Vệ, KP.Hiệp Lễ, P.Hiệp Ninh) bắt quả tang 28 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Tang vật thu giữ trên 93 triệu đồng. Theo công an, 2 đường dây đánh bạc này do Văn Công Bình tổ chức.

Các con bạc liên quan bị bắt giữ tại quán cà phê A.P NGỌC HÀ

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp Công an TP.Tây Ninh điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các con bạc có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.