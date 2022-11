Tây Ninh: Bắt giữ 4 người trong đường dây cho vay nặng lãi từ 240 - 265%/năm

Ngày 20.11, Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết vừa triệt phá, bắt giữ 4 người trong đường dây cho vay nặng lãi (lãi suất từ 240% - 265% /năm) từ Hải Dương vào Tây Ninh hoạt động.

Trước đó, tối 19.11, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tây Ninh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 người để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng gồm: Phùng Văn Hiếu (26 tuổi); Hoàng Văn Kiên (21 tuổi, cùng ngụ Hải Dương); Vũ Minh Phúc (20 tuổi, ngụ Lâm Đồng) và Nguyễn Đức Lưu (20 tuổi, ngụ Quảng Ninh).

Theo đó, lúc 14 giờ 30 phút ngày 19.11, tại khu vực chợ P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tây Ninh bắt quả tang Phúc và Lưu đang thu tiền góp của người vay tiền. Công an thu giữ gần 3 triệu đồng tiền mặt, 4 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ có liên quan. Mở rộng điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tây Ninh bắt khẩn cấp Hiếu và Kiên khi cả 2 đang lẩn trốn tại khu vực xã Bàu Năng, H.Dương Minh Châu.





Bước đầu điều tra, Cơ quan Công an TP.Tây Ninh xác định từ tháng 4.2022, Phùng Văn Hiếu từ Hải Dương vào thuê nhà trọ ở TP.Tây Ninh cùng với Kiên, Phúc, Lưu để hoạt động cho vay nặng lãi.

Nhóm người này cho đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội kèm số điện thoại để người vay liên hệ. Khi người vay tiền trốn trả nợ hoặc trả chậm, nhóm này điện thoại hăm dọa, tạo áp lực để buộc người vay trả tiền. Đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã cho khoảng 40 người vay với số tiền trên 300 triệu đồng. Hiện Công an TP.Tây Ninh đã mời 9 người vay tiền của đường dây cho vay lãi nặng này để xác minh làm rõ.

Cùng ngày, đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tây Ninh cũng bắt quả tang Nguyễn Khắc Hồng Sơn (22 tuổi, ngụ Hà Tĩnh; thuê nhà trọ tại P.4, TP.Tây Ninh) trong một đường dây cho vay lãi nặng khác. Hiện Công an TP.Tây Ninh tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt những người liên quan.