Tây Ninh: Bắt nghi can cướp giật do nợ tiền cá cược bóng đá

Ngày 13.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Minh Đạt (21 tuổi, ngụ khu phố 6, TT.Tân Biên, H.Tân Biên), để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Phạm Minh Đạt, thời điểm bị công an bắt giữ NGỌC HÀ

Ngày 11.3, bà V.T.T.V (53 tuổi, ngụ khu phố 6, TT.Tân Biên, H.Tân Biên) điều khiển xe máy lưu thông trên QL22B, hướng từ TT.Tân Biên đến cửa khẩu Xa Mát. Khi đến đoạn thuộc ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây (H.Tân Biên) thì bất ngờ bị 1 thanh niên điều khiển xe máy (không rõ biển số), chạy cùng chiều phía sau vượt lên, áp sát giật túi xách, bên trong có nhiều tiền và nữ trang trị giá khoảng 400 triệu đồng, rồi bỏ chạy về hướng cửa khẩu Xa Mát.

Bà V. truy đuổi được một đoạn thì mất dấu vết.

Nhận được tin báo, Công an H.Tân Biên đến hiện trường thu thập chứng cứ đồng thời điều tra, truy xét dấu vết đối tượng cướp giật. Chỉ sau 1 ngày xảy ra vụ việc, Công an H.Tân Biên xác định được nghi can gây ra vụ cướp giật là Phạm Minh Đạt, liền bố trí lực lượng vây bắt.

Khám xét nơi ở của Đạt, công an thu giữ trên 73 triệu đồng cùng 1 nhẫn kim cương, 3 chiếc lắc tay, 2 sợi dây chuyền, 2 mặt dây chuyền, 4 chiếc nhẫn kiểu, 10 nụ bông đều bằng vàng 24K và 18K...

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận do nợ tiền cá cược bóng đá qua mạng nên nảy sinh ý định tìm phụ nữ có mang theo túi xách để cướp giật tài sản. Chỉ trong ngày 11.3, Đạt đã gây ra 3 vụ cướp giật tài sản.