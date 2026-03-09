Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Tây Ninh: Bắt nghi phạm giết người lẩn trốn ở Campuchia

Bắc Bình
Bắc Bình
09/03/2026 14:18 GMT+7

Sau nhiều ngày lẩn trốn ở Campuchia, nghi phạm liên quan đến vụ án giết người tại TP.HCM Lê Anh Tuấn đã bị lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ và di lý về nước, bàn giao cho cơ quan điều tra.

Ngày 9.3, thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục bàn giao nghi phạm Lê Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM để điều tra về hành vi "giết người".

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân trốn trong Casino của Biên phòng Tây Ninh - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Anh Tuấn đầu thú tại Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây

ẢNH: BIÊN PHÒNG TÂY NINH

Theo hồ sơ trinh sát, ngày 5.3, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây nhận được công văn hiệp đồng từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) về việc truy tìm Lê Anh Tuấn, nghi phạm chính trong vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh (TP.HCM).

Qua nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng biên phòng phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại khu vực gần Casino 67 (thuộc ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng, Campuchia), đối diện cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Ngay lập tức, lực lượng biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn triển khai phương án bao vây. Trước sự truy quét và vận động của các chiến sĩ Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, ngày 6.3, Lê Anh Tuấn đã ra đầu thú.

Hành trình truy bắt kẻ sát nhân trốn trong Casino của Biên phòng Tây Ninh - Ảnh 2.

Sau khi hoàn tất cả thủ tục cần thiết, đối tượng Lê Anh Tuấn được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền

ẢNH: BIÊN PHÒNG TÂY NINH

Sau khi tiếp nhận nghi phạm, Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM.

Hiện vụ việc được Công an TP.HCM phối hợp với Công an huyện Bình Chánh và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ.

