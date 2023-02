Tây Ninh: Bắt thanh niên 25 lần cướp giật vé số của phụ nữ và trẻ em

Ngày 13.2, Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết, bước đầu Trần Thanh Phong khai nhận đã thực hiện trót lọt 25 vụ cướp giật vé số trên địa bàn. Hiện Công an H.Tân Biên đang mở rộng điều ra làm rõ hành vi cướp giật tài sản đối với Phong.



Vé số mà Phong cướp giật của người bán bị bắt quả tang CTV

Trước đó, Công an H.Tân Biên liên tục tiếp nhận thông tin nhiều vụ cướp giật vé số được người dân phản ánh. Công an cũng phát đi cảnh báo về đối tượng cướp giật là nam, dáng người mập, da ngâm, điều khiển xe Dream; hoạt động từ 18 giờ đến 20 giờ; mục tiêu mà các đối tượng nhắm đến là những người bán vé số đã lớn tuổi, người tàn tật, trẻ em và chọn những khu vực vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp giật.

Công an H.Tân Biên cũng khuyến cáo người dân bán vé số cần đề cao cảnh giác không bán ở khu vực vắng người, không tạo sơ hở cho đối tượng ra tay cướp giật. Nếu không may bị cướp giật thì kịp thời tri hô để người dân xung quanh hỗ trợ, bình tĩnh ghi nhớ đặc điểm nhận dạng của đối tượng, phương tiện gây án và kịp thời trình báo để cơ quan công an nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm xử lý theo quy định pháp luật.

Đến ngày 11.2, tổ tuần tra Công an H.Tân Biên đã mật phục, bắt quả tang Phong đang thực hiện hành vi cướp giật vé số của chị P.T.L (36 tuổi) và cháu N.T.M (14 tuổi) tại KP3, TT. Tân Biên (H.Tân Biên). Công an thu giữ 983 tờ vé số các đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An, Bình Phước mở thưởng ngày 11.2.

Công an cũng thu giữ của Phong 1 điện di động, 1 xe máy cùng nhiều tang vật liên quan khác. Qua điều tra mở rộng, ngoài vụ bị bắt quả tang, Phong cũng khai nhận đã gây ra trót lọt 24 vụ cướp giật vé số trên địa bàn.