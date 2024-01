Tây Ninh: Bị bắt khi đang chờ giao gần 4 tạ pháo hoa nổ

Ngày 23.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Cầu (Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Long Thuận, H.Bến Cầu) để điều tra về hành vi vận chuyển hàng cấm.



Trước đó, lúc 4 giờ ngày 19.1, tại khu vực đường đất thuộc ấp Long An, xã Long Thuận (H.Bến Cầu), Đội Cảnh sát kinh tế Công an H.Bến Cầu phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an xã Long Thuận tuần tra trên tuyến biên giới. Lực lượng chức năng phát hiện một số người chạy xe máy không biển số có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra.

Nguyễn Văn Hùng cùng tang vật NGỌC HÀ

Phát hiện lực lượng chức năng, một số người bỏ chạy, riêng Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 242 hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng khoảng 385 kg cùng 2 xe máy.

Nguyễn Văn Hùng khai nhận, lúc 0 giờ ngày 19.1, Hùng được người tên Hiếu (ngụ cùng xã Long Thuận) gọi điện thoại kêu vận chuyển pháo với tiền công 200.000 đồng/thùng. Tiếp đó, Hùng chạy xe máy không biển số đi đến gần khu vực biên giới. Tại đây, Hùng cùng Hiếu và người tên Quẹo (ngụ xã Long Thuận) đi qua bờ đê biên giới Campuchia lấy pháo, vác về Việt Nam và chất lên 3 xe máy chở đến khu nghĩa địa thuộc ấp Long An, xã Long Thuận (H.Bến Cầu) để cất giấu.

Pháo được cất giấu trong thùng các tông chờ giao cho khách NGỌC HÀ

Đến 4 giờ cùng ngày, cả 3 chất 242 hộp pháo hoa trong 12 thùng các tông đưa lên xe máy chở đi giao cho người mua. Khi cả 3 tập kết pháo để chờ xe tải đến lấy hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Hiếu và Quẹo bỏ lại 1 xe máy cùng tang vật để chạy thoát, Hùng bị bắt giữ.

Vụ vận chuyển pháo đang được Công an H.Bến Cầu điều tra, làm rõ.