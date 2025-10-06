Tây Ninh: Cảnh báo thủ đoạn của kẻ gian mùa Hội yến Diêu Trì cung

Vào Rằm tháng 8 âm lịch hằng năm, Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh tổ chức Đại lễ Hội yến Diêu Trì cung - lễ hội lớn nhất của đạo Cao Đài, thu hút hàng trăm ngàn tín đồ, chức sắc, khách hành hương và du khách trong, ngoài nước. Dịp này, khu vực nội ô tòa thánh và khu du lịch núi Bà Đen thường tập trung lượng người rất lớn, cho nên đây cũng được xem là "điểm nóng" để kẻ gian hoạt động.

Hàng chục ngàn người đã và đang về Tây Ninh tham gia Hội yến Diêu Trì cung ẢNH: PHẠM HỮU

Theo khuyến cáo của Công an tỉnh Tây Ninh, các nhóm trộm thường đi theo từng cặp hoặc từng nhóm 3 - 5 người, chia vai trò cụ thể: người cảnh giới, người tiếp cận, người móc túi hoặc cướp giật, và người "tẩu tán" tài sản ngay sau khi gây án. Những người này thường trà trộn trong đám đông, giả làm tín đồ hành hương hoặc du khách, quan sát kỹ những người mang túi xách, điện thoại, ví tiền hoặc đeo trang sức có giá trị để ra tay.

Các thủ đoạn phổ biến gồm: dàn cảnh chen lấn, xô đẩy, tạo tình huống va chạm để che mắt người bị hại; áp sát từ phía sau, dùng tay nhanh nhẹn rút ví hoặc điện thoại ở túi quần sau; dùng tiếng lóng hoặc ám hiệu để thông báo cho đồng bọn tẩu thoát sau khi ra tay; giả vờ hỏi đường, xin chụp ảnh, hoặc đánh rơi vật dụng để đánh lạc hướng nạn nhân.

Trong nhiều trường hợp, tài sản bị cướp được chuyền tay qua nhiều người, khiến việc truy tìm và thu hồi gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình này, Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân không nên mang theo tài sản có giá trị lớn như vàng, lắc, dây chuyền; khi đi trong khu vực đông người, cần giữ túi xách phía trước, không để điện thoại hoặc ví ở túi quần sau, hạn chế nghe gọi điện thoại khi di chuyển. Nếu phát hiện người khả nghi chen lấn, áp sát, cần rời khỏi khu vực ngay hoặc báo cho lực lượng chức năng gần nhất.

Lễ hội Diêu Trì cung đang diễn ra tại khu vực nội ô Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh ẢNH: PHẠM HỮU

Theo ông Phạm Văn San, Phó trưởng ban Trật tự nội ô Tòa thánh Tây Ninh, ban trật tự đã phối hợp Công an P.Long Hoa lập nhiều chốt kiểm soát, tăng cường tuyên truyền bằng loa di động để cảnh báo người dân về thủ đoạn của kẻ gian. "Chúng tôi liên tục nhắc nhở tín đồ, du khách giữ gìn tài sản, không tạo sơ hở cho kẻ trộm có cơ hội hành động", ông San nói.

Công an tỉnh Tây Ninh kêu gọi người dân tích cực hợp tác, chủ động hô hoán và báo tin kịp thời khi phát hiện hành vi trộm cắp, cướp giật, nhằm đảm bảo một mùa lễ hội an toàn, văn minh và trọn vẹn niềm tin.