Tây Ninh: Chặt đứt đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 21.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Trần Quốc Khải (54 tuổi, ngụ P.Long Hoa, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) và Phan Thị Nương (28 tuổi, ngụ xã Phước Hiệp, H.Củ Chi, TP.HCM) điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Chiều tối 20.1, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an TX.Hòa Thành và Công an TP.Tây Ninh chia làm 2 tổ công tác đột kích vào tổ 1 khu phố 2, P.1 (TP.Tây Ninh) bắt giữ Trần Quốc Khải, Nguyễn Minh Trung (31 tuổi, ngụ P.1, TP.Tây Ninh), Nguyễn Tiến Triển (33 tuổi, ngụ xã Long Chữ, H.Bến Cầu) và Nguyễn Hoàng Danh (35 tuổi, ngụ P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh), thu giữ 3 kg ma túy các loại.

Cùng thời điểm, lực lượng công an đột kích vào tổ 2, khu phố Long Trung, P.Long Thành Trung (TX.Hòa Thành) bắt giữ Phan Thị Nương và Lê Thành Tín (36 tuổi, ngụ TT.Bến Cầu, H.Bến Cầu), thu giữ 1,5 kg chất ma túy các loại.

Tổng số lượng ma túy công an thu giữ ở 2 địa điểm trên khoảng 4,5kg; trong đó có 6 bánh heroin.





Các đối tượng khai nhận, số ma túy trên của Khải và Nương qua Campuchia nhận về để vận chuyển đến TP.HCM tiêu thụ, tiền công mỗi người 20 triệu đồng/chuyến.

Ngoài việc tạm giữ hình sự Trần Quốc Khải và Phan Thị Nương, các đối tượng khác cũng đang bị câu lưu để điều tra, làm rõ.

Hiện vụ vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam đang được Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra.