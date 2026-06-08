Tây Ninh: Chính quyền còn 'trên nóng, dưới lạnh’

Ngày 8.6, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì Hội nghị báo cáo "Kết quả đánh giá Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả Kinh tế tư nhân (BPI) tỉnh Tây Ninh năm 2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường UBND tỉnh kết hợp với trực tuyến đến 96 xã, phường của tỉnh.

Hiện tượng "đứt gãy thực thi cấp cơ sở"

Theo Báo cáo phân tích chỉ số PCI và chỉ số BPI tỉnh Tây Ninh năm 2025 của ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính, điểm số PCI của tỉnh đạt 58,54 điểm, hiện thuộc nhóm "tương đối thấp" so với trung vị của cả nước và vùng. Tuy nhiên, đi sâu vào từng chỉ số thành phần, Tây Ninh lại ghi nhận những điểm sáng mang tính đột phá.

Cụ thể, tỉnh sở hữu 2/9 chỉ số dẫn đầu cả nước. Đầu tiên là chỉ số "Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính" đạt 8,86 điểm, xếp hạng 2/34. Kết quả này đến từ nỗ lực giảm thiểu gánh nặng thời gian cho doanh nghiệp, khi chỉ có 16,67% lãnh đạo doanh nghiệp phải dành trên 10% thời gian để làm việc với cơ quan nhà nước (thấp hơn nhiều so với mức trung vị cả nước là 37,40%). Tình trạng thanh, kiểm tra chồng chéo cũng được kiểm soát tốt.

Song song đó, chỉ số "Thiết chế pháp lý" của Tây Ninh vươn lên xếp hạng 3/34 toàn quốc với 7,91 điểm. Có đến 99,01% doanh nghiệp đánh giá hệ thống pháp luật địa phương bảo vệ tốt quyền lợi của họ và 98,02% đánh giá phán quyết của tòa án là công bằng, khách quan. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố niềm tin của giới đầu tư.

Bên cạnh những kết quả tích cực, theo ông Liếp có 3 điểm nghẽn lớn nhất là mà tỉnh đang trăn trở gồm các chỉ số tiếp cận nguồn lực, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và chính quyền kiến tạo.

Đáng chú ý nhất là hiện tượng "đứt gãy thực thi cấp cơ sở" khi chỉ số chính quyền kiến tạo chỉ đạt 3,23 điểm, xếp hạng 32/34 trong toàn quốc. Bên cạnh đó hơn 52% lãnh đạo doanh nghiệp được khảo sát đã ghi nhận sự linh hoạt của UBND tỉnh Tây Ninh, song có đến hơn 87% cho rằng các sở, ngành không thực hiện đúng chủ trương của lãnh đạo tỉnh.

Con số này ở cấp xã, phường là hơn 85%. Sự chênh lệch này cho thấy hiện tượng "trên nóng, dưới lạnh" vẫn đang là rào cản lớn trong hệ thống hành chính 2 cấp tại tỉnh Tây Ninh.

Người đứng đầu các sở, ngành tỉnh và Bí thư đảng ủy các xã phường tham dự trực tiếp hội nghị tại Hội trường UBND tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Song song đó, cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Tây Ninh đang "khát vốn tín dụng". Chỉ có 7,92% doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay từ các tổ chức tín dụng (so với cả nước là 25,94%). Đặc biệt, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang xếp cuối bảng (34/34) do độ phủ của các chương trình hỗ trợ như hội nhập quốc tế (9,18%) hay tài chính cho đổi mới sáng tạo R&D (chỉ 0,97%)…

Đối với chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI), Tây Ninh đạt 4,01 điểm, xếp thứ 24/34 tỉnh, thành cả nước. Mặc dù tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới khá tích cực (31,78%), nhưng tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi đạt dưới 50%, cho thấy hiệu quả hoạt động thực tế vẫn còn nhiều thách thức. Hơn 60% doanh nghiệp phản ánh rằng việc tiếp cận đất đai là "đặc quyền của các doanh nghiệp lớn", 88% doanh nghiệp các chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp lớn đang tạo rào cản đối với hoạt động của họ…

Dùng KPI để "trị bệnh" thờ ơ, chậm trễ

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn thẳng thắn nhìn nhận kết quả PCI và BPI năm 2025 của tỉnh đang nằm ở nhóm "tương đối thấp" dù vừa qua Tây Ninh được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh trong top 3 địa phương có thành tích cải cách nổi bật suốt hai thập kỷ qua.

Ông Hẳn cũng chỉ ra hàng loạt điểm nghẽn cần khắc phục. Cụ thể về PCI, rào cản lớn nhất nằm ở sự thiếu bình đẳng khi các cơ hội tiếp cận đất đai, ưu đãi chính sách và hợp đồng công đang bị phân hóa, "nghiêng hẳn" về phía các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Đáng chú ý, tình trạng đứt gãy thực thi ở cấp cơ sở vẫn nhức nhối khi có đến 54,55% doanh nghiệp phản ánh việc nhũng nhiễu, phiền hà khi giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ẢNH: B.B

Đối với chỉ số BPI, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho rằng chất lượng phát triển kinh tế tư nhân chưa bền vững, tỷ lệ doanh nghiệp có lãi và mức độ liên kết chuỗi cung ứng tại địa phương còn rất thấp.



Trước những hạn chế này, ông chỉ đạo các sở, ngành phải hành động ngay với tinh thần "rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả". Đồng thời giao Sở Tài chính phải hoàn thành tham mưu kế hoạch cải thiện PCI và BPI ngay trong tháng 6.2026. Sở Nội vụ phối hợp Thanh tra tỉnh tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu và quy trách nhiệm trực tiếp cho người đứng đầu đơn vị. Ông Hẳn cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 tăng cường đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khơi thông vốn tín dụng và Sở Nông nghiệp - Môi trường công khai rõ ràng hơn nữa về quy hoạch đất đai để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận.

"Phía sau mỗi hồ sơ là một cơ hội đầu tư, phía sau mỗi sự chậm trễ là chi phí của xã hội", Chủ tịch Lê Văn Hẳn nói và khẳng định từ nay đến cuối năm 2026, nội dung cải thiện chỉ số PCI, BPI sẽ được đưa vào chương trình kiểm điểm định kỳ của chính quyền tỉnh để siết chặt kỷ cương.