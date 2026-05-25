Danh mục 187 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư giúp Tây Ninh bứt phá

Ngày 25.5, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã ban hành danh mục 187 dự án ưu tiên thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, trải rộng trên 8 lĩnh vực trọng điểm. Theo đó, định hướng phát triển của tỉnh sẽ mạnh về công nghiệp, đô thị, logistics, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái nhằm tạo cú hích tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới.

Hàng loạt dự án lớn hứa hẹn sẽ giúp kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh bứt phá ẢNH: THANH QUÂN

Trong danh mục được công bố, hạ tầng công nghiệp là lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất với 83 dự án. Nhiều khu công nghiệp quy mô lớn được đưa vào kế hoạch kêu gọi đầu tư như Khu công nghiệp Thạnh Lợi 1, Thạnh Đức 1, Cầu Khởi giai đoạn 1 và Tân Long 1 với diện tích khoảng 500 ha mỗi dự án. Bên cạnh đó còn có Khu công nghiệp Đức Huệ 2 rộng 450 ha và Khu công nghiệp Thành Thành Công mở rộng gần 479 ha.

Đáng chú ý, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài tiếp tục được xác định là cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh với loạt dự án khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ quy mô lớn; trong đó, dự án 4-1 rộng 360 ha, dự án 4-2 rộng khoảng 454 ha và dự án 4-3 hơn 206 ha được kỳ vọng hình thành hệ sinh thái công nghiệp, thương mại và đô thị hiện đại tại cửa ngõ giao thương quốc tế phía Nam.

Ở lĩnh vực đô thị và nhà ở, tỉnh Tây Ninh kêu gọi đầu tư 49 dự án. Nổi bật là Khu đô thị mới Long Hựu quy mô hơn 2.610 ha, Khu đô thị mới Phước Lại 709 ha và Khu đô thị động lực Lương Hòa khoảng 505 ha. Nhiều khu dân cư, khu đô thị mới khác cũng được quy hoạch tại các địa bàn phát triển công nghiệp và logistics nhằm đáp ứng nhu cầu dân cư và lao động trong tương lai.

Lĩnh vực giao thông vận tải - logistics cũng được ưu tiên với 27 dự án lớn. Trong đó có Trung tâm logistics Mộc Bài rộng 150 ha, Trung tâm logistics ven sông Sài Gòn 260 ha cùng Trung tâm tập kết, phân phối hàng hóa tại xã Vàm Cỏ rộng 130 ha. Hệ thống cảng thủy nội địa và hạ tầng logistics đồng bộ được kỳ vọng sẽ tăng khả năng kết nối vùng, giảm chi phí vận chuyển và nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, Tây Ninh đưa vào danh mục 12 dự án điện mặt trời, điện gió và điện sinh khối. Nhiều dự án điện mặt trời quy mô lớn tại khu vực Đức Huệ như Solar Park 9 và Solar Park 10 có diện tích khoảng 150 ha mỗi dự án, bên cạnh dự án điện gió Châu Thành và Nhà máy điện sinh khối Long An.

Ngoài công nghiệp và hạ tầng, tỉnh Tây Ninh còn định hướng phát triển mạnh du lịch sinh thái, văn hóa và thể thao với 6 dự án đáng chú ý như Khu du lịch sinh thái làng mai Tân Tây rộng 460 ha, dự án trồng dược liệu dưới tán rừng kết hợp du lịch sinh thái và dịch vụ y khoa quy mô 1.200 ha tại xã Hòa Hội hay công viên chuyên đề dọc tuyến đường bộ lên đỉnh núi Bà Đen.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc công bố danh mục dự án ưu tiên nhằm đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nghiên cứu dự án và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ thu hút dòng vốn trong giai đoạn 2026-2030.