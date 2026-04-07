Tây Ninh 'siết' tiến độ giao mặt bằng đường nối Trung Lương - TP.HCM

Ngày 7.4, tin từ UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã yêu cầu các địa phương liên quan khẩn trương tháo gỡ dứt điểm vướng mắc, hoàn tất bàn giao mặt bằng dự án đường ĐT830E trước ngày 15.4.

Do vướng mặt bằng nên dự án đường ĐT830E chưa thể hoàn thành ẢNH: THANH QUÂN

Theo đó, UBND các xã Bến Lức và Mỹ Yên được giao nhiệm vụ tăng cường vận động người dân, xử lý các tồn tại trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao đất sạch cho chủ đầu tư đúng thời hạn. Đây được xem là "nút thắt" cuối cùng ảnh hưởng đến tiến độ toàn dự án.

Dự án ĐT830E có chiều dài khoảng 9,3 km, kết nối từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đến đường ĐT830, đồng thời trùng với hướng tuyến Vành đai 4 TP.HCM. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm đô thị Bến Lức, tăng khả năng kết nối liên vùng.

Nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án ẢNH: THANH QUÂN

Công trình được khởi công từ tháng 4.2023. Ở giai đoạn 1, dự án đầu tư hai tuyến đường song hành, mỗi tuyến gồm 2 làn xe hỗn hợp rộng 7m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m, cùng các cầu vượt sông Bến Lức. Riêng đoạn kết nối ra ĐT830 được xây dựng với quy mô 6 làn xe, nền đường rộng 30m. Theo quy hoạch dài hạn, tuyến sẽ được nâng cấp thành cao tốc 8 làn xe, có làn dừng khẩn cấp và hệ thống đường song hành hoàn chỉnh.

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư dự án hơn 768 tỉ đồng, trong khi kinh phí giải phóng mặt bằng lên đến hơn 2.494 tỉ đồng. Dù đã được gia hạn tiến độ hoàn thành đến cuối tháng 12.2025, song đến nay, việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa hoàn tất.

Thống kê cho thấy, dự án đã bồi thường cho 878 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng diện tích thu hồi hơn 40,16 ha. Trong đó, 843 trường hợp (đạt 96%) đã nhận tiền, tương ứng hơn 1.527 tỉ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 35 trường hợp chưa đồng thuận nhận bồi thường, với tổng kinh phí hơn 117 tỉ đồng, diện tích khoảng 1,84 ha.

Khực nút giao với đường Nguyễn Văn Nhâm (xã Bến Lức) chưa thể hoàn thành do vướng mặt bằng ẢNH: THANH QUÂN

Các trường hợp còn lại tập trung chủ yếu tại xã Mỹ Yên và Bến Lức. Việc sớm tháo gỡ những vướng mắc này được xem là yếu tố then chốt để dự án ĐT830E về đích đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả đầu tư và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.