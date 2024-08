Tây Ninh: Chưa đến tết đã vận chuyển pháo lậu dồn dập

Ngày 10.8, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Ánh Tuyết (47 tuổi), Nguyễn Văn Đức (26 tuổi, ngụ xã Tân Hà, H.Tân Châu) và Đoàn Văn Đủ (29 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông, H.Tân Châu) để điều tra làm rõ các vụ vận chuyển pháo lậu.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 9.8, tại đường nhựa thuộc khu vực tổ 16, ấp Tân Trung (xã Tân Hà, H.Tân Châu), Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an H.Tân Châu phối hợp với Công an xã Tân Hà và Đồn Biên phòng Tân Hà tiến hành kiểm tra xe máy biển số 70H1- 6608 do Phan Ánh Tuyết, điều khiển.

Phan Ánh Tuyết cùng tang vật tại cơ quan công an NGỌC HÀ

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 6 thùng giấy các tông và 2 bịch ni lông, bên trong chứa hàng trăm ống giấy hình trụ tròn (nghi pháo hoa) với trọng lượng 37 kg.

Tại cơ quan công an, Tuyết khai nhận đang ở Campuchia thì có người đàn ông Việt Nam điện hỏi, đặt mua pháo hoa loại 138 ống với giá 870.000 đồng/hộp. Sau đó, Tuyết đến chợ Mê Mót (Campuchia) mua 6 hộp pháo hoa (loại 138 ống) với số tiền 220.000 đồng/hộp. Trên đường chở pháo về bằng theo đường tiểu ngạch (khu vực ấp Tân Trung, xã Tân Hà) để giao cho người mua, thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Đoàn Văn Đủ bị tạm giữ hình sự NGỌC HÀ

Trước đó, chiều ngày 8.8, tại khu vực nghĩa địa thuộc xã Tân Đông (H.Tân Châu), Công an H.Tân Châu phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh và Công an xã Tân Đông, bắt quả tang Nguyễn Văn Đức điều khiển xe máy biển số 70H2 - 1116 chở thùng giấy carton bên trong chứa 8 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống) và 2 bịch pháo banh (loại pháo nổ) với trọng lượng 14 kg.

Nguyễn Văn Đức bị bắt giữ khi đang chở thuê pháo lậu giao cho người khác NGỌC HÀ

Đồng thời bắt giữ Đoàn Văn Đủ điều khiển xe máy biển số 70K2 - 5574, chở thùng các tông bên trong chứa 8 hộp pháo hoa nổ (loại 49 ống); 2 bịch pháo banh (loại pháo nổ) và 2 cây pháo hoa nổ hình trụ tròn tổng trọng lượng 16 kg.

Tại cơ quan công an, Đức và Đủ khai nhận số pháo trên được 1 người phụ nữ điện thoại thuê đến khu vực biên giới thuộc xã Tân Hà nhận và chở đến giao cho khách ở nghĩa địa thuộc xã Tân Đông với tiền công 1 triệu đồng. Khi cả 2 chở pháo đến điểm hẹn ngồi chờ khách đến nhận thì bị công an bắt giữ.

Hiện 2 vụ vận chuyển pháo lậu đang được Công an H. Tân Châu điều tra, làm rõ.