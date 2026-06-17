Tây Ninh đầu tư 8.000 tỉ đồng hoàn thiện trục động lực kết nối TP.HCM- Đồng Tháp

Ngày 17.6, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tổ chức kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) thông qua chủ trương đầu tư dự án giao thông đường tỉnh 827E đoạn còn lại.

Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức với 2 điểm cầu trực tuyến tại Cơ sở 1 (phường Long An) và Cơ sở 2 (phường Tân Ninh) ẢNH: BẮC BÌNH

Theo tờ trình do ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ký trình HĐND tỉnh, đây là dự án giao thông trọng điểm thuộc nhóm A, tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.000 tỉ đồng, đóng vai trò kết nối trục động lực huyết mạch giữa TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp. Nguồn vốn thực hiện dự án gồm vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Dự án đường tỉnh 827E đoạn còn lại có tổng chiều dài khoảng 19,5 km. Tuyến đường đầu tư hoàn toàn mới này được chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 dài khoảng 12,4 km, bắt đầu từ Km2+750 (giao với quốc lộ 50 tại ngã ba Tân Kim) đến Km15+050 (giao với ĐT.826). Đoạn 2 dài khoảng 7,1 km, bắt đầu từ Km28+500 (giao với đường tỉnh 827B) đến Km35+600 (giáp ranh với địa phận tỉnh Đồng Tháp).

Tiến trình đầu tư chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 sẽ xây dựng 2 đường song hành hai bên, quy mô 4 làn xe. Tại các đoạn chuyển tiếp với các nút giao, mặt đường được vuốt nối mở rộng từ 4 đến 6 làn xe.

Dự án được phân chia thành 5 dự án thành phần độc lập nhằm tách biệt công tác thi công xây dựng với bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Các đại biểu HĐND tỉnh Tây Ninh biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án đường tỉnh 827E đoạn còn lại

ẢNH: BẮC BÌNH

Công tác giải phóng mặt bằng sẽ được thực hiện ngay trong giai đoạn 1, với phạm vi rộng 60m để sẵn sàng cho quy mô hoàn thiện sau này (giai đoạn 2). Tổng diện tích đất giải phóng mặt bằng khoảng 1.154 ha (chi phí sơ bộ khoảng 3.752 tỉ đồng). Tỉnh Tây Ninh sẽ đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư gồm khu tái định cư xã Mỹ Lộc (9 ha), xã Mỹ Lệ (7,26 ha) và xã Tầm Vu (5,1 ha), với tổng kinh phí hạ tầng kỹ thuật hơn 820 tỉ đồng.

Dự án dự kiến sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt trong quý 3/2026, chính thức khởi công xây dựng vào quý 2/2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác toàn tuyến năm 2031. Công tác triển khai đền bù, giải phóng mặt bằng diễn ra từ cuối năm 2026 đến năm 2028.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã thống nhất phương án đầu tư 3 cầu huyết mạch trên tuyến đường tỉnh 827E (gồm cầu bắc qua sông Cần Giuộc, cầu Vàm Cỏ Đông, cầu Vàm Cỏ Tây thuộc phân khúc kết nối quốc lộ 50B) với kinh phí khoảng 4.797 tỉ đồng.

Phương án được thông qua này sử dụng nguồn vốn vay ODA Hàn Quốc nhưng đã nhiều năm đàm phán cũng chưa được giải ngân vì vướng quy trình thủ tục rất phức tạp. Hiện phía ngân hàng của Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra quyết định cho vay chính thức, trong khi phía địa phương đã tiến hành giải phóng mặt bằng.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, việc đầu tư hoàn thiện đoạn còn lại của tuyến ĐT.827E được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo động lực liên kết vùng mạnh mẽ, rút ngắn thời gian di chuyển và thúc đẩy giao thương kinh tế - xã hội giữa Tây Ninh với trung tâm kinh tế TP.HCM cùng các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long.