Thời sự

Tây Ninh: Địa bàn 'có chuyện' là trách nhiệm của đội trưởng Quản lý thị trường

Bắc Bình
Bắc Bình
15/08/2025 13:18 GMT+7

Đó là khẳng định của ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, tại buổi công bố các quyết định về công tác cán bộ của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh này.

Ngày 15.8, Sở Công thương tỉnh Tây Ninh tổ chức công bố các quyết định về cán bộ và giao nhiệm vụ cho Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) trực thuộc sở này.

Theo đó, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Minh, Phó chi cục trưởng phụ trách QLTT, giữ chức Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh. Ông Trần Ngân Giang, Đội trưởng Đội QLTT số 1, giữ chức vụ Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Tây Ninh. Thời gian giữ chức vụ của ông Minh và ông Giang là 5 năm, kể từ ngày 15.8.2025.

Tây Ninh: Địa bàn 'có chuyện' là trách nhiệm của đội trưởng Quản lý thị trường- Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh (giữa), trao quyết định cho ông Nguyễn Minh (phải) và ông Trần Ngân Giang

ẢNH: BẮC BÌNH

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh cũng quyết định thành lập các phòng ban trực thuộc Chi cục và 12 đội QLTT (trong đó có 1 đội QLTT cơ động) phụ trách địa bàn và các cán bộ lãnh đạo, chuyên viên tại các đơn vị này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Gám đốc Sở Công thương Tây Ninh, khẳng định việc kiện toàn bộ máy và nhân sự sau hợp nhất (tỉnh Tây Ninh và Long An cũ) là bước ngoặt rất quan trọng để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ kiểm soát, ngăn chặn không để hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng tuồn vào thị trường, gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Tây Ninh: Địa bàn 'có chuyện' là trách nhiệm của đội trưởng Quản lý thị trường- Ảnh 2.

Ông Huỳnh Văn Quang Hùng, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định

ẢNH: BẮC BÌNH

"Đội trưởng quản lý địa bàn sẽ phải bị kiểm điểm trách nhiệm đến cùng nếu Đội QLTT cơ động… phát hiện có sai phạm, tiêu cực về hàng hóa tại địa bàn mà đội đó được giao phụ trách. Tôi muốn khẳng định rằng đó là một trong những nguyên tắc quan trọng trong hoạt động của Chi cục QLTT trong thời gian tới. Trước hết, tôi đề nghị Chi cục trưởng QLTT phải khẩn trương tổ chức triển khai giao nhiệm vụ và trách nhiệm rõ ràng cho từng cán bộ, công chức của toàn đơn vị. Việc này phải thực hiện xong trước ngày 31.8", ông Huỳnh Văn Quang Hùng nói.


