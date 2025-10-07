Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tây Ninh: Hơn 4.000 ha lúa có nguy cơ bị ngập lũ

Bắc Bình
Bắc Bình
07/10/2025 16:47 GMT+7

Đỉnh lũ năm 2025 dự báo đạt mức cao, có thể gây ngập hơn 4.000 ha lúa tại vùng Đồng Tháp Mười (Tây Ninh).

Ngày 7.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Tây Ninh, dự báo đỉnh lũ chính vụ năm 2025 có thể đạt cao hơn mức báo động III tại nhiều trạm thủy văn. Riêng xã Hưng Điền (trước đây thuộc H.Tân Hưng, thuộc vùng Đồng Tháp Mười), có khoảng 4.032 ha lúa nằm trong ô bao có nguy cơ ngập lũ.

Tây Ninh: Hơn 4.000 ha lúa có nguy cơ bị ngập lũ- Ảnh 1.

Người dân Hưng Điền đang lo lắng cho số phận của vụ lúa Thu Đông trước nguy cơ ngập lũ,...

ẢNH: KIM NGỌC

Cụ thể, theo UBND xã Hưng Điền, những ngày qua có mưa kéo dài khiến hơn 4.000 ha lúa khoảng 30 ngày tuổi bị ngập. Trong khi đó, mực nước ngoài sông cao hơn trong ruộng nên cũng không thể xả nước ra ngoài sông. "Hiện nay tình hình lúa vẫn ổn nhưng nếu trong những ngày tới mà tiếp tục có mưa thì diện tích này có nguy cơ mất trắng", một lãnh đạo UBND xã Hưng Điền lo lắng.

Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mực nước đỉnh lũ năm 2025 có thể vượt báo động III tại nhiều điểm, đặc biệt ở Hưng Điền. Theo đó, lũ thượng nguồn sông Cửu Long tăng nhanh, kết hợp triều cường, có thể đạt đỉnh vào khoảng 8 - 13.10.2025, với mức nước cao hơn năm 2024 từ 0,3 - 0,5 m

Trước tình hình này, Sở NN-MT tỉnh Tây Ninh yêu cầu các xã, phường vùng Đồng Tháp Mười, đặc biệt Hưng Điền, rà soát, gia cố bờ bao, đê bao xung yếu, đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời cho các khu vực trũng thấp và diện tích lúa chưa thu hoạch. Các địa phương cần chủ động bố trí kinh phí để xử lý sự cố, bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, giảm thiểu thiệt hại tài sản của người dân.

Chi cục Thủy lợi và các đơn vị trực thuộc Sở NN-MT Tây Ninh cũng đang khẩn trương kiểm tra hệ thống đê điều, cống đập, đặc biệt tại các vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao; đồng thời phối hợp Chi cục Nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật canh tác và bảo vệ cây trồng, thủy sản trong thời điểm nước dâng nhanh.

Xem thêm bình luận