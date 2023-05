Tây Ninh: Khen thưởng chuyên án triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán 180 kg ma túy

Sáng 30.5, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc biểu dương, khen thưởng Ban chuyên án do lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 180 kg ma túy các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.



Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy quy mô lớn HÀ THỦY

Bước đầu xác định, cuối tháng 12.2022, Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh, phát hiện nhóm nghi can có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia. Đặc biệt, các nghi can trong nước móc nối với các nghi can ở nước ngoài để đưa ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh khen thưởng các tập thể, cá nhân HÀ THỦY

Xác định tính chất phức tạp của vụ án, tháng 12.2022, Ban chuyên án được thành lập. Sau nhiều tháng theo dõi và đeo bám, ngày 24.5, Công an Tây Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 6 người liên quan, thu giữ 114 kg Ketamine, 68 bánh heroin, 25.000 viên thuốc lắc, 12 kg Methamphetamine, 2 kg nước vui, 3 xe máy, 1 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Tang vật bị thu giữ gồm số lượng lớn ma túy các loại CÔNG AN TỈNH TÂY NINH CUNG CẤP

Trước đó, ngày 29.5, trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an Tây Ninh phối hợp đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và các đơn vị liên quan đấu tranh chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép khoảng 180 kg ma túy các loại từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

Hiện Công an Tây Ninh đang điều tra, mở rộng đường dây mua bán, vận chuyển trái phép 180 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.