Tây Ninh: Khởi tố các bị can đánh chủ nợ gây thương tích

Ngày 27.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm: Trần Văn Hoài (20 tuổi), Võ Đăng Khoa (20 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp), Trương Anh Khoa (22 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Dương Minh Nhí (19 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trần Văn Hoài bị bắt giữ sau khi gọi 3 người bạn đến đánh chủ nợ NGỌC HÀ

Theo điều tra, trước đó, Hoài có nợ anh T.N.L.V. (20 tuổi, ngụ Bình Phước) 90.000 đồng và bị anh V. chửi. Bực tức, Hoài điện thoại cho Anh Khoa nhờ đánh anh V. để trả thù.

Lúc 17 giờ ngày 22.4, Hoài cùng với Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí đi đến trước cổng công ty nơi anh V. làm công nhân ở Khu công nghiệp Phước Đông (xã Bời Lời, H.Gò Dầu, Tây Ninh) để chờ anh V. Khi thấy anh V. đi ra khỏi công ty, Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí xông vào đánh. Anh V. bỏ chạy thì Hoài cùng Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí truy đuổi theo. Đuổi kịp anh V., Hoài để cho Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí dùng gậy kim loại, nón bảo hiểm... đánh anh V. gây thương tích (tỉ lệ thương tích trên 11%). Sau đó, anh V. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

3 thanh niên tham gia đánh người gây thương tích bị khởi tố NGỌC HÀ

Sau khi gây án, cả nhóm rời khỏi hiện trường. Đến 3 giờ ngày 23.4, Anh Khoa, Đăng Khoa và Nhí đến Công an xã Phước Đông (H.Gò Dầu) đầu thú. Còn Hoài thì bị Công an H.Gò Dầu thi hành lệnh bắt tạm giam vào ngày 26.4.

Hung khí đánh người bị công an thu giữ NGỌC HÀ

Hiện vụ đánh chủ nợ gây thương tích đang được Công an H.Gò Dầu điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.