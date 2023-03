An Giang: Bị từ chối cho đến nhà chơi, chém bạn gây thương tích

Tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Chợ Mới (An Giang) ngày 22.3 cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Văn Đông (27 tuổi, ngụ xã An Thạnh Trung, H.Chợ Mới, An Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đông là người chém bạn gây thương tích 38%.

Công an H.Chợ Mới ghi lời khai với Huỳnh Văn Đông để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích NGHIÊM TÚC

Theo điều tra ban đầu, do quen biết nhau từ trước nên khoảng 13 giờ ngày 5.3, Đông điện thoại cho chị H.T.T.N (26 tuổi, ngụ cùng địa phương) đòi đến nhà chị N. chơi. Bị chị N. từ chối, Đông văng tục qua điện thoại, sau đó chị N. tắt máy.



Đông tiếp tục điện thoại cho chị N. nhiều lần nhưng chị N. không nghe máy. Tức giận, Đông cầm cây dao bằng kim loại dài khoảng 11 cm rồi nhờ một người bạn chở đến nhà chị N. để hỏi chuyện.

Khi chị N. từ trong nhà bước ra, Đông bất ngờ cầm dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và tay gây thương tích nặng rồi rời khỏi hiện trường. Ngay sau đó, chị N. được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích 38%.

Hiện, vụ chém bạn gây thương tích đang được Công an H.Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.