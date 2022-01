Tây Ninh: Lái ghe máy sang Campuchia chở 1,2 tấn pháo nổ về Việt Nam tiêu thụ

Vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 22.1, Phòng CSĐT tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Châu Thành tuần tra, phát hiện 2 ghe máy có nhiều nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang Nguyễn Đức Cảnh (28 tuổi), Nguyễn Văn Đồng (23 tuổi, cùng ngụ xã Hảo Đước, H.Châu Thành) và Nguyễn Văn Tèo (35 tuổi, ngụ xã Ninh Điền, H.Châu Thành) đang vận chuyển 1,2 tấn pháo nổ trên 2 ghe máy.





Các nghi phạm khai nhận dùng ghe máy sang Campuchia mua pháo nổ đưa về Việt Nam, tập kết tại khu vực ấp Trường, xã Hảo Đước (H.Châu Thành) để giao cho đối tượng khác đưa tiêu thụ.

Hiện vụ vận chuyển 1,2 tấn pháo nổ từ Campuchia về Việt Nam bằng ghe máy đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.