Lên mạng đặt mua pháo nổ tại TP.HCM đưa về Tây Ninh tiêu thụ

Ngày 18.1, Cơ quan CSĐT Công an TX.Hòa Thành (Tây Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thông (30 tuổi, ngụ P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh, Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán hàng pháo nổ.

Trước đó, lúc 17 giờ ngày 17.1, tại quán cà phê T.T thuộc ấp Trường Lưu, xã Trường Đông (TX.Hòa Thành), Công an H.Gò Dầu phối hợp với Công an TX.Hòa Thành và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Minh Thông, L.H.A (21 tuổi, ngụ P.Hiệp Ninh, TP.Tây Ninh) và L.T.V (23 tuổi, ngụ TX.Hòa Thành) đang có hành vi vận chuyển pháo nhập lậu.

Tang vật thu giữ 1 xe ô tô và 60 kg pháo các loại và một số đồ vật liên quan khác.





Tại cơ quan điều tra, Thông khai nhận lên mạng đặt mua pháo ở TP.HCM đưa về cất giấu tại phòng trọ (khu phố Hiệp Long, P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành) để bán lại cho những người có nhu cầu.

Ngày 17.1, Thông rủ anh H.A đi theo chơi và đồng thời thuê taxi của V. đến nhà trọ để chở pháo đi giao. Khi cả 3 chở pháo đến quán cà phê T.T, đối tượng Thông chưa kịp giao hàng thì đã bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ vận chuyển pháo lậu đang được Công an TX.Hòa Thành thụ lý điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.