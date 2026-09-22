Tây Ninh ngăn chặn đầu cơ đất đai tại các công trình trọng điểm

Ngày 22.9, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh cho biết ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký ban hành văn bản yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực đang hoặc sắp triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh, tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại các khu vực đang hoặc sắp triển khai các dự án giao thông trọng điểm ẢNH: BẮC BÌNH

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, nhu cầu sử dụng đất để triển khai dự án đầu tư, công trình trọng điểm ngày càng tăng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và thu hút đầu tư. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn còn tình trạng người dân tự ý san lấp mặt bằng. Nhiều trường hợp tự chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô, bán nền.

Có tình trạng hiến đất làm đường, hình thành khu dân cư tự phát. Một số hộ xây dựng công trình trên đất không đúng quy định. Tình trạng thu gom, đầu cơ đất đai cũng xuất hiện nhiều nơi.

Các vi phạm nêu trên tập trung tại khu vực đang và sẽ triển khai công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Điều này gây khó khăn cho công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất cũng bị ảnh hưởng.

Để ngăn chặn tình trạng trên, UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, đặc biệt tại khu vực đã có thông báo thu hồi đất và quy hoạch dự án. Khi giải quyết hồ sơ tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, phải kiểm tra chặt điều kiện theo quy định. Việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ đầy đủ điều kiện, không để lợi dụng đầu cơ. Các trường hợp vi phạm phải được ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để kéo dài. Thông tin quy hoạch, dự án phải được công khai đầy đủ cho người dân biết.

Nếu có tình trạng buông lỏng quản lý, chậm phát hiện hoặc chậm xử lý vi phạm trên địa bàn thì Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

UBND tỉnh Tây Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cập nhật biến động đất đai kịp thời. Đồng thời phối hợp phát hiện, xử lý các khu vực có biến động lớn về đất.

Sở Xây dựng có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn xử lý vi phạm trật tự xây dựng. Sở Tư pháp phối hợp kiểm tra hoạt động công chứng hợp đồng, giao dịch đất đai. Các sở, ban, ngành khác cũng được yêu cầu chủ động phối hợp xử lý vi phạm thuộc lĩnh vực quản lý.