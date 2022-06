Tây Ninh: Tắm ao sâu ở hầm khai thác đất, một thiếu niên bị đuối nước tử vong

Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Tây Ninh cho biết lực lượng cứu nạn cứu hộ đã lặn tìm và đưa thi thể của em L.V.V (16 tuổi, ngụ xã An Cơ, H.Châu Thành, Tây Ninh) vào bờ, bàn giao cho gia đình mai táng. Nạn nhân bị đuối nước khi tắm vào ngày 23.6.

Khoảng 13 giờ ngày 23.6, em L.V.V và 2 người bạn (15 tuổi, cùng ngụ ấp Vịnh, xã An Cơ, H.Châu Thành) rủ nhau đi câu cá tại hầm khai thác đất của Công ty cổ phần Hải Đăng thuộc địa phận ấp An Thọ (xã An Cơ).

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cả 3 em rủ nhau xuống tắm trước khi ra về. Khi tắm được khoảng 30 phút, em L.V.V bị đuối nước và mất tích. Hai người bạn đi cùng thấy vậy liền chạy về nhà báo cho gia đình và gọi điện báo chính quyền địa phương yêu cầu hỗ trợ tìm kiếm.





Nhận được tin báo, Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Tây Ninh đã cử lực lượng và phương tiện đến hiện trường, tìm kiếm. Đến 17 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ lặn tìm thấy thi thể nạn nhân cách bờ khoảng 7 m, dưới độ sâu khoảng 5 m và đưa lên bờ bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương xử lý.

Công an H.Châu Thành đang điều tra, làm rõ vụ đuối nước tử vong khi tắm ao sâu ở hầm khai thác đất.