Tây Ninh: Tạm giữ 'nữ quái' cướp tài sản của cụ bà bán vé số dạo

Ngày 11.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Đinh Thị Tố Nga (50 tuổi, ngụ khu phố Thanh Bình A, TT.Gò Dầu, H.Gò Dầu) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, ngày 8.4, Công an H.Gò Dầu nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Tạo (78 tuổi, ngụ xã Phước Trạch, H.Gò Dầu) bị người phụ nữ cướp 1 cái bóp, bên trong có hơn 350.000 đồng cùng 4 tờ vé số trúng giải 8 và 3 tờ vé số chưa xổ.

Đinh Thị Tố Nga, nghi phạm cướp tài sản của cụ bà bán vé số dạo đang bị tạm giữ hình sự NGỌC HÀ

Từ những thông tin do bà Tạo cung cấp, Công an H.Gò Dầu triển khai lực lượng bắt giữ nghi can tại một quán nước thuộc TT.Gò Dầu.

Tại cơ quan công an, 'nữ quái' khai tên Đinh Thị Tố Nga, do hàng ngày không có tiền tiêu xài nên nảy ý định dùng sợi dây chuyền giả mang theo người làm công cụ để chiếm đoạt tài sản những người bán vé số dạo, lớn tuổi.

Ngày 8.4, Nga điều khiển xe máy BS 70F1 - 729.28 đi dọc trên QL 22B, đến đoạn thuộc ấp Bàu Vừng, xã Phước Trạch (H.Gò Dầu), Nga phát hiện bà Tạo đi bộ bán vé số nên dừng xe giả vờ hỏi mua vé số. Lúc này, Nga nói với bà Tạo vừa lượm được sợi dây chuyền vàng, nhờ bà Tạo đi bán dùm, đổi lại Nga sẽ mua hết vé số. Không nghi ngờ, bà Tạo lên xe cho Nga chở đi. Khi đến đoạn đường vắng người, Nga kêu bà Tạo xuống xe rồi ra tay cướp bóp da của bà Tạo để trong túi áo, tẩu thoát.

Sau khi cướp được tài sản, Nga chạy xe đến quán nước thuộc khu phố Rạch Sơn (TT.Gò Dầu) kiểm tra 'chiến lợi phẩm' thì bị công an bắt giữ.

Hiện Công an H.Gò Dầu đang điều tra, làm rõ vụ 'nữ quái' cướp tài sản của cụ bà bán vé số dạo.