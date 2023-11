Tây Ninh: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Trưởng công an TP.Tây Ninh và H.Tân Biên

Theo đó, đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định điều động thượng tá Lê Trung Ái, Trưởng công an H.Tân Biên đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an TP.Tây Ninh. Trao quyết định điều động, bổ nhiệm trung tá Nguyễn Quốc Hải, Phó trưởng công an TX.Hòa Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng công an H.Tân Biên.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, phát biểu tại buổi lễ NGỌC HÀ

Phát biểu tại lễ công bố, đại tá Nguyễn Văn Trãi mong muốn với vai trò lãnh đạo chỉ huy ở vị trí mới, các cán bộ tiếp tục cống hiến tâm sức, trí tuệ, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị mới đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, tạo bước đột phá mới trong nhiệm vụ công tác.

Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo H.Tân Biên tặng hoa chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ nhiệm NGỌC HÀ

Thượng tá Lê Trung Ái và trung tá Nguyễn Quốc Hải hứa với cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác để xây dựng tập thể vững mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.