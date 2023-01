Tây Ninh: Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng' từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 6.1, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy cực lớn từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 50 bánh heroin, 5 kg ma túy, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, cùng nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, ngày 3.1, Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện cùng Đồn biên phòng, một số phòng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lần lượt bắt giữ 8 người trong đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy.

8 người bị bắt giữ gồm: Võ Chí Thanh (29 tuổi), Nguyễn Thanh Sơn (40 tuổi), Nguyễn Thị Thu Thảo (25 tuổi, cùng ngụ TP.HCM); Hồ Thế Hùng (tên gọi khác là Mỹ, 41 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hằng (36 tuổi); Đặng Thành Sang (37 tuổi), Nguyễn Văn Dới (26 tuổi, cùng ngụ H.Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Trần Quốc Tuấn (25 tuổi, ngụ TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Khám xét nơi ở của 8 người này, lực lượng công an thu giữ tổng cộng 50 bánh heroin, 5 kg ma túy, 1 khẩu súng, 6 viên đạn, 100 viên pháo cùng nhiều tang vật khác.





Qua điều tra bước đầu, công an xác định, số ma túy trên do Võ Chí Thanh được một người ở Campuchia thuê vận chuyển về TP.HCM với tiền công 50 triệu đồng/chuyến.

Sau khi nhận ma túy từ một người ở Campuchia, Thanh thuê nhóm người trên vận chuyển về Việt Nam qua tỉnh Tây Ninh rồi đưa đi TP.HCM.

Ngoài ra, Thanh khai nhận trước đó đã vận chuyển trót lọt 4 vụ (ít nhất 10 kg ma túy/chuyến và lần nhiều nhất là 30 kg/chuyến) với tiền công 50 triệu đồng/chuyến.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ những người liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy cực lớn từ Campuchia về Việt Nam.