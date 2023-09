Tây Ninh: Xử phạt người mạo danh 'nhà báo'

UBND TP.Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) vừa ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với Lâm Quốc B. (39 tuổi, ngụ KP.2, TT.Tân Biên, H.Tân Biên, Tây Ninh) về hành vi mạo danh nhà báo, phóng viên.



Theo đó, Lâm Quốc B. bị UBND TP.Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính 20 triệu đồng, theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 119/2020/NĐ-CP ngày 7.10.2020 của Chính phủ quy định về xử vi phạm phạt hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và hoạt động in sản phẩm không phải xuất bản (được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 8 Điều 2 Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND TP.Tây Ninh vừa ban hành GIA KHÁNH

Ngày 31.8, trong tờ trình gửi Chủ tịch UBND TP.Tây Ninh về việc ban hành quyết định xử phạt, Công an TP.Tây Ninh cho hay, lúc 18 giờ ngày 24.3.2023, Đội CSGT - TT Công an TP.Tây Ninh cùng Công an P.3 (TP.Tây Ninh) giải quyết vụ va chạm giao thông trước tòa nhà Vincom trên đường 30 Tháng 4 (KP.5, P.3) thì phát hiện xe ô tô biển số 70A-347.84 của Lâm Quốc B. có gắn logo in dòng chữ "Báo chí. Xe hợp tác xử lý thông tin đường dây nóng. Họ và tên: Nhà báo - Luật gia - Thạc sĩ Lâm Quốc B", phía dưới còn in mộc tròn ghi Báo Thanh Niên (ảnh).

Logo gắn trên xe Lâm Quốc B.

CTV

Qua kiểm tra, phát hiện trong ví của Lâm Quốc B. có một thẻ công tác ghi "Họ và tên: Lâm Quốc B., sinh ngày 14.8.1984, chức vụ phóng viên, cấp ngày 15.10.2022, có chữ ký ghi tên ông Lương Hoàng Hưng - Tổng biên tập Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, có giá trị đến hết ngày 25.10.2025".

Công an TP.Tây Ninh đã tiến hành xác minh và xác định Lâm Quốc B. không phải là phóng viên, nhà báo và không cộng tác với 2 cơ quan báo chí nói trên.

Trước đó, làm việc với cơ quan công an, Lâm Quốc B. trình bày, việc sử dụng logo liên quan đến Báo Thanh Niên trên xe ô tô 70A - 347.84 là để khi đậu xe ở trụ sở công ty khu vực tòa nhà Vincom Tây Ninh, mục đích cho các tài xế nhìn thấy logo thì cẩn thận, tránh va quệt (?).

Thẻ công tác ghi chức vụ phóng viên CTV

Về nguồn gốc của logo này, B. khai vào tháng 3.2023, khi nhậu chung với 2 người bạn tên Nguyễn Vũ Linh và Kỷ Vi Trung. Trong lúc nhậu thì 1 trong 3 người bạn của Linh và Trung đưa logo để sử dụng.

Còn thẻ công tác thì năm 2019, B. được Tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo cấp thẻ công tác mẫu giấy. Sau đó, B. in lại mẫu thẻ trên bằng chất liệu nhựa, mục đích để thử máy in, chưa kịp hủy, để lại trong ví (?).

Căn cứ quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 28/QĐ-CSĐT ngày 9.8.2023 của Cơ quan CSĐT, Công an TP.Tây Ninh chuyển hành vi vi phạm để xử lý theo thẩm quyền.