Tay trống Colin Petersen của nhóm Bee Gees qua đời

Cái chết của ông được xác nhận trong một bài đăng trên Facebook của Bee Gees có nội dung: "Chúng tôi vô cùng đau buồn thông báo về sự ra đi của người bạn thân thiết Colin "Smiley" Petersen. Colin đã làm phong phú thêm cuộc sống của chúng tôi và gắn kết nhóm bằng tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng. Không biết chúng tôi có thể tiếp tục như thế nào nếu không có nụ cười rạng rỡ và tình bạn sâu sắc của Colin. Chúng tôi yêu anh. Hãy yên nghỉ nhé". Không có nguyên nhân tử vong nào được đưa ra.

Colin Petersen qua đời ở tuổi 78 ẢNH: THE SUN

Với biệt danh "Smiley", Colin Petersen là thành viên chính thức đầu tiên của Bee Gees khi ông gia nhập cùng 3 anh em Barry, Robin và Maurice vào năm 1966. Cả 4 thành viên chuyển từ Úc đến London.

Ông đã chơi trong 4 đĩa than đầu tiên của ban nhạc từ năm 1967-1969. Ông cũng chơi trống trong một số bài hát của album Cucumber Castle năm 1970 trước khi rời nhóm (vì tranh chấp với người quản lý Robert Stigwood).

Bộ tứ album cuối thập niên 1960 đã đưa Bee Gees trở thành một thế lực, nổi lên trên toàn cầu trong làng nhạc pop. Album đầu tiên của Bee Gees lọt vào top 10 tại Mỹ và Vương quốc Anh, sau đó là các đĩa đơn top 20 như New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody và Holiday, đưa họ trở thành những ngôi sao.

Album Horizontal phát hành vào đầu năm 1968 lọt vào top 20, có đĩa đơn đầu tiên (trong số 2 đĩa đơn) đứng đầu bảng xếp hạng của Anh trong thời kỳ của Petersen. Đĩa than tiếp theo của nhóm Idea ra mắt vào cuối năm đó, vươn lên top 5 ở Anh và thành công ở Mỹ, tạo ra những bản hit đau buồn và khó quên: I've Gotta Get a Message to You, I Started a Joke. Cả hai ca khúc đều lọt vào top 10 ở Mỹ và Anh.

Barry Gibb, Robin Gibb, Vince Melouney, Maurice Gibb và Colin Petersen (từ trái sang) của Bee Gees năm 1967 ẢNH: DEADLINE

Bee Gees đã bán được hơn 120 triệu đĩa trên toàn thế giới, trở thành một trong những nhóm nhạc bán đĩa nhiều nhất mọi thời đại. Bee Gees được ghi danh vào Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll năm 1997 với lời trích dẫn: "Chỉ có Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Garth Brooks và Paul McCartney mới có đĩa bán chạy hơn Bee Gees".

Sau sự ra đi đột ngột của Maurice vào tháng 1.2003 ở tuổi 53, Barry và Robin đã chính thức giải thể nhóm nhạc sau 45 năm hoạt động. Năm 2009, Robin tuyên bố ông và Barry đã quyết định Bee Gees chính thức tái hợp và biểu diễn trở lại. Robin mất vào tháng 5.2012 sau một khoảng thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư.

Bee Gees cũng là ban nhạc được người Sài Gòn - TP.HCM thập niên 1960, 1970 và cả những năm 1980 ưa chuộng với giọng "mái" đặc trưng của nhóm.