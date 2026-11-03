Taylor Swift cân nhắc thuê thám tử điều tra sau vụ ảnh cưới bị rò rỉ?

Star Magazine đưa tin ngày 3.11, Taylor Swift đặc biệt lo ngại khả năng một người từng tham gia công tác tổ chức hoặc sản xuất sự kiện tại Madison Square Garden (Mỹ) đã tiết lộ hình ảnh ra bên ngoài.

Taylor Swift quyết tìm người làm rò rỉ ảnh cưới

Một nguồn tin cho biết nữ ca sĩ đang đặt câu hỏi với nhiều người có liên quan để tìm hiểu chính xác chuyện gì đã xảy ra. "Cô ấy rất căng thẳng. Nghi ngờ hiện hướng đến một người làm việc tại Madison Square Garden hoặc phía sản xuất, nhưng Taylor muốn chắc chắn nên đang hỏi tất cả những người liên quan", nguồn tin nói. Sự việc khiến không khí giữa Taylor Swift và một số người thân cận trở nên khó xử. Nữ ca sĩ được cho là khó chấp nhận việc những hình ảnh riêng tư từ ngày cưới bị phát tán sau hàng loạt biện pháp bảo mật nghiêm ngặt.

Taylor Swift được cho là rất tức giận sau khi những hình ảnh liên quan đến lễ cưới với Travis Kelce xuất hiện trên mạng Ảnh: Reuters

Một nguồn tin khác nói với Examiner rằng Taylor Swift không loại trừ khả năng thuê thám tử tư nếu đó là cách cần thiết để tìm ra người chịu trách nhiệm. "Taylor thực sự chỉ muốn ngày đặc biệt này thuộc về hai người", nguồn tin chia sẻ. Trong khi Travis Kelce được cho là cố gắng trấn an vợ rằng vụ rò rỉ không làm thay đổi những kỷ niệm đẹp của họ, Taylor Swift vẫn không chấp nhận bỏ qua sự việc. Theo nguồn tin, nữ ca sĩ có thể nhờ đến các điều tra viên tư nhân nếu cần để xác định người đã bán hoặc tiết lộ hình ảnh.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh cặp đôi được cho là đã áp dụng nhiều biện pháp bảo mật nghiêm ngặt cho lễ cưới ngày 3.7 tại New York (Mỹ). Theo USA Today, khoảng 1.000 khách mời tham dự sự kiện tại Madison Square Garden được yêu cầu xác minh danh tính và ký thỏa thuận bảo mật trước khi nhận thiệp mời. Thiệp mời điện tử cũng được gắn dấu nhận diện riêng để có thể truy ngược nếu ảnh chụp màn hình bị phát tán. Khách mời được thông báo thông tin theo từng giai đoạn và địa điểm chính xác được cho là chỉ được tiết lộ không lâu trước buổi lễ. Những người tham dự cũng phải giao nộp điện thoại nhằm hạn chế việc chụp ảnh hoặc quay video.

Travis Kelce sau đó giải thích trên podcast New Heights rằng việc không sử dụng điện thoại giúp mọi người thoải mái hơn và thực sự tập trung vào khoảnh khắc hiện tại.

Lễ cưới được bảo mật nghiêm ngặt vẫn bị lộ thông tin

Tranh cãi bùng lên trở lại sau khi Daily Mail đăng tải một số hình ảnh chưa từng được công bố liên quan đến đám cưới vào ngày 26.10. Các hình ảnh cho thấy Madison Square Garden được biến đổi thành không gian giống một khu vườn lãng mạn với tông đào, trắng, cây xanh và nhiều cụm hoa lớn. Tuy nhiên, một phần hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là bản dựng thiết kế, vì vậy không phải tất cả đều chắc chắn phản ánh cách trang trí cuối cùng của buổi lễ.

Một số nguồn tin tiết lộ Taylor Swift và Travis Kelce đã cho tiêu hủy toàn bộ đồ trang trí sau tiệc cưới để tránh bị lấy cắp hoặc đem bán Ảnh: Reuters

NBC Washington trước đó cũng từng đề cập đến mức độ bí mật bất thường xung quanh sự kiện, trong bối cảnh người hâm mộ gần như không có hình ảnh xác thực từ bên trong địa điểm tổ chức. Ngoài vụ rò rỉ ảnh, một số nguồn tin còn cho rằng Taylor Swift và Travis Kelce đã cho tiêu hủy toàn bộ đồ trang trí sau lễ cưới để tránh việc các vật phẩm bị lấy cắp rồi đem bán đấu giá. Nguồn tin của Daily Mail cho biết cặp đôi không muốn những vật lưu niệm từ đám cưới bị tuồn ra ngoài. Tuy nhiên, thông tin này sau đó gây tranh luận khi một số ý kiến cho rằng việc tiêu hủy là lãng phí.