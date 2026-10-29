Taylor Swift thiêu hủy toàn bộ đồ trang trí sau đám cưới 775 tỉ đồng

Daily Mail đưa tin ngày 28.10, đội ngũ của Taylor Swift đã cho vận chuyển toàn bộ đồ trang trí ra khỏi New York (Mỹ) và tiêu hủy bằng cách thiêu đốt. Thông tin này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích. Một số người cho rằng việc làm như vậy là lãng phí và gây ô nhiễm môi trường.

Đám cưới triệu đô với không gian cổ tích

Taylor Swift và Travis Kelce tổ chức hôn lễ vào ngày 3.7 tại nhà thi đấu đa năng Madison Square Garden (Mỹ) với tổng chi phí ước tính khoảng 30 triệu USD (khoảng 775 tỉ đồng). Cặp đôi giữ kín phần lớn thông tin liên quan đến lễ cưới. Tuy nhiên, những hình ảnh mô phỏng kế hoạch thiết kế không gian hôn lễ mới đây đã xuất hiện.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã tổ chức hôn lễ hoành tráng với không gian trang trí quy mô lớn và nhiều hạng mục được thiết kế riêng Ảnh: Reuters

Theo nguồn tin, Taylor Swift và Travis Kelce thậm chí phải cắt giảm một số ý tưởng ban đầu vì kích thước quá lớn. Một trong những hạng mục được nhắc đến là chiếc đu quay hai tầng có giá khoảng 7 triệu USD. Toàn bộ bối cảnh được cho là đã được xây dựng và thử nghiệm tại Rock Lititz, khu tổ hợp sản xuất ở Pennsylvania (Mỹ), nơi Taylor Swift từng tập luyện cho các chuyến lưu diễn. Không gian tiệc cưới được thiết kế giống một khu rừng cổ tích, bao gồm những bức tường mang phong cách đấu trường La Mã, cây giả, vải in họa tiết rừng cây, một nhà kính mô phỏng cao khoảng 10,7 m cùng một căn lều màu đào dành cho các hoạt động vui chơi.

Sau khi hôn lễ kết thúc, số lượng khổng lồ đồ trang trí được cho là đã được xử lý rất nghiêm ngặt nhằm bảo đảm không ai có thể sở hữu hoặc đem chúng ra bán đấu giá. Một nguồn tin chia sẻ với Daily Mail rằng toàn bộ đồ trang trí tại đám cưới đã được đóng gói và tiêu hủy để tránh nguy cơ bị đánh cắp hoặc bán lại. "Họ không muốn mọi người lấy chúng rồi mang đi đấu giá hoặc bán lại, vì vậy tất cả đều bị đốt", nguồn tin cho biết.

Theo người này, cần tới 11 xe tải đầu kéo để vận chuyển toàn bộ số vật dụng ra khỏi địa điểm tổ chức. Tuy nhiên, ngay cả nguồn tin cũng không biết chính xác chúng được thiêu hủy ở đâu. "Chúng tôi được thông báo rằng tất cả sẽ được đưa đi tiêu hủy bằng phương pháp đốt, nhưng tôi không biết địa điểm thực tế nơi việc này diễn ra", người này nói. Nguồn tin cũng nhấn mạnh Taylor Swift không phải người trực tiếp đưa ra quyết định tiêu hủy. Dù vậy, chính người này cũng cho rằng cách xử lý toàn bộ số đồ trang trí là điều khá khó tin. "Việc không ai có thể giữ lại bất kỳ món đồ nào từ lễ cưới và mọi thứ đều phải được đốt cũng như tiêu hủy hoàn toàn, thực sự là điều khá điên rồ", nguồn tin nói thêm.

Taylor Swift đối mặt chỉ trích vì vấn đề môi trường

Sau khi thông tin được công bố, nhiều ý kiến chỉ trích xuất hiện trên mạng xã hội, chủ yếu xoay quanh mức độ lãng phí và những ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Benny Sun, cây viết của Resident Advisor, mỉa mai rằng nữ ca sĩ dường như "rất hào hứng với việc tạo ra khí thải carbon".

Sau hôn lễ, toàn bộ đồ trang trí đã được tháo dỡ và tiêu hủy để tránh bị lấy cắp hoặc bán lại Ảnh: Reuters

Joan Summers, đồng dẫn chương trình podcast Eating for Free, gọi Taylor Swift là "nữ hoàng nhiên liệu hóa thạch và thảm họa khí hậu". Trong khi đó, Teddy Brown, phóng viên cấp cao của CNN, viết: "Luận điểm về thời Trung Cổ tiếp tục được chứng minh. Họ lo mọi người sẽ đánh cắp và khao khát những món đồ còn lại từ đám cưới như thể chúng sở hữu sức mạnh thần thánh".

Thay vì ngăn cho hôn lễ trở thành tâm điểm trở lại, việc tiêu hủy toàn bộ đồ trang trí lại vô tình đẩy Taylor Swift vào một cuộc tranh cãi mới, khiến câu chuyện càng thu hút sự chú ý của dư luận.