Travis Kelce xảy ra mâu thuẫn với đội ngũ an ninh bảo vệ Taylor Swift

Theo RadarOnline hôm 15.7, ngôi sao của đội bóng bầu dục Kansas City Chiefs từng hứa sẽ "bảo vệ Taylor mãi mãi". Tuy nhiên, việc nữ ca sĩ luôn được bao quanh bởi lực lượng an ninh chuyên nghiệp khiến lời hứa ấy không dễ thực hiện như anh mong muốn.

Đội ngũ an ninh không thay đổi quy trình sau khi Taylor Swift kết hôn

Một nguồn tin tiết lộ với cây bút Rob Shuter của chuyên mục Naughty But Nice (Mỹ) rằng bản năng của Travis Kelce luôn thôi thúc anh trở thành người che chở cho vợ: "Travis muốn là người bảo vệ Taylor. Đó là một phần con người anh ấy".

Travis Kelce mong muốn trực tiếp che chở cho Taylor Swift sau khi kết hôn. Tuy nhiên đội ngũ an ninh vẫn là những người chịu trách nhiệm chính về sự an toàn của nữ ca sĩ Ảnh: AFP

Tuy nhiên, đội ngũ an ninh của Taylor Swift lại có quan điểm rất rõ ràng. "Họ cho rằng mình đã bảo vệ Taylor suốt nhiều năm và việc cô ấy kết hôn sẽ không làm thay đổi bất kỳ quy trình nào", nguồn tin cho biết.

Trong suốt chuyến lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift được cho là có tới 83 vệ sĩ làm việc luân phiên để đảm bảo an toàn cho cô 24/7. Tại các địa điểm biểu diễn, lực lượng an ninh còn được tăng cường. Ngay cả khi không làm việc, nữ ca sĩ 36 tuổi vẫn luôn có đội ngũ vệ sĩ theo sát trong mọi chuyến đi.

Nguồn tin cho biết: "Travis Kelce thường có phản xạ tự nhiên là bước lên phía trước mở đường hoặc dẫn Taylor Swift băng qua đám đông. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, đội ngũ an ninh sẽ tiếp quản. Họ là người quyết định Taylor sẽ di chuyển theo hướng nào, ai được phép tiếp cận cô và thời điểm nào đủ an toàn để tiếp tục. Travis dần phải làm quen với việc mình không phải người đưa ra những quyết định đó".

Một nguồn tin khác tiết lộ đội ngũ an ninh rất tôn trọng Travis Kelce nhưng sẽ không thay đổi những quy trình đã được xây dựng suốt nhiều năm chỉ vì Taylor Swift đã kết hôn.

"Họ có trách nhiệm bảo vệ Taylor và sẽ không đánh đổi sự an toàn đó vì bất kỳ ai, kể cả chồng của cô ấy. Travis đang dần nhận ra rằng khi liên quan đến vấn đề an ninh của Taylor, đội ngũ vệ sĩ vẫn là những người nắm quyền quyết định", RadarOnline cho biết thêm.

Taylor Swift đã sử dụng lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp từ rất lâu trước khi bắt đầu hẹn hò với Travis Kelce vào mùa hè năm 2022.

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo an toàn, đội ngũ vệ sĩ còn giúp vợ chồng Taylor Swift bảo vệ quyền riêng tư. Sau kỳ nghỉ trăng mật ngắn tại bang Montana, cặp đôi trở về Burbank, bang California (Mỹ) bằng chuyên cơ riêng của nữ ca sĩ. Khi máy bay hạ cánh, 6 vệ sĩ đã giương những chiếc ô màu đen cỡ lớn để che chắn, giúp Taylor Swift và Travis Kelce di chuyển thẳng từ máy bay lên chiếc SUV màu đen có kính tối màu đang chờ sẵn trên đường băng mà không bị các tay săn ảnh ghi lại hình ảnh.

Phải đến khi tham dự lễ cưới của JuJu Smith-Schuster, cựu đồng đội của Travis Kelce tại Kansas City Chiefs, cùng huấn luyện viên thể hình Laura Kruk hôm 10.7, hai người mới lần đầu tiên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau với tư cách vợ chồng.

Đội ngũ an ninh của Taylor Swift được cho là vẫn duy trì các quy trình bảo vệ đã áp dụng nhiều năm, bất chấp việc nữ ca sĩ đã kết hôn Ảnh: AFP

Đến nay, Taylor Swift và Travis Kelce vẫn chưa công bố bất kỳ hình ảnh chính thức nào từ lễ cưới diễn ra hôm 3.7.

Thông tin duy nhất được xác nhận là cô dâu và chú rể đều mặc trang phục Christian Dior Haute Couture được thiết kế riêng bởi Giám đốc sáng tạo Jonathan Anderson.

"Tôi rất vui khi được làm việc cùng cô ấy. Chúng tôi đã trở thành những người bạn rất thân. Thiết kế trang phục cưới cho một ai đó luôn là trải nghiệm giàu cảm xúc," Jonathan Anderson chia sẻ với Women's Wear Daily.

Để đảm bảo quyền riêng tư, cặp đôi áp dụng quy định nghiêm ngặt cấm sử dụng điện thoại và máy ảnh đối với hơn 1.000 khách mời. Nhờ đó, gần như toàn bộ hình ảnh trong lễ cưới và tiệc chiêu đãi đều không bị rò rỉ ra bên ngoài.