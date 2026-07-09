Những chia sẻ đầu tiên của Travis Kelce sau ‘đám cưới thế kỷ’ với Taylor Swift

Travis Kelce vừa có những chia sẻ đầu tiên kể từ sau đám cưới với Taylor Swift trong tập mới nhất của podcast New Heights. Tuy nhiên, thay vì nói về lễ cưới gây chú ý diễn ra hồi đầu tháng 7, ngôi sao bóng bầu dục lại dành nhiều thời gian hồi tưởng về màn cầu hôn lãng mạn diễn ra vào tháng 8.2025.

Màn cầu hôn là ký ức đẹp nhất của Travis Kelce

Nam vận động viên cho biết tập podcast được ghi hình cùng Taylor Swift ngay trước thời điểm anh ngỏ lời cầu hôn sẽ luôn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời. "Tôi sẽ nhớ mãi tập đó. Việc bắt đầu mùa podcast cùng Taylor thật sự rất đặc biệt. Suốt quá trình ghi hình, trong đầu tôi chỉ nghĩ rằng: Ngay sau khi kết thúc buổi ghi này, mình sẽ cầu hôn người phụ nữ này", Travis Kelce chia sẻ. Anh tiếp tục gọi đó là một trải nghiệm "thật tuyệt vời" và "vô cùng đáng nhớ".

Travis Kelce cho biết việc cầu hôn Taylor Swift là khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời mình Ảnh: Chụp màn hình podcast New Heights

Theo thông tin được tiết lộ trước đó, Travis Kelce và Taylor Swift đã tổ chức lễ cưới vào ngày 3.7 tại Madison Square Garden (Mỹ) với sự tham dự của hơn 1.000 khách mời.

Danh hài Adam Sandler đảm nhận vai trò chủ hôn trong buổi lễ. Theo nhiều nguồn tin, những lời thề nguyện của cô dâu và chú rể đã khiến không ít khách mời nổi tiếng xúc động đến rơi nước mắt. Để chuẩn bị cho khoảnh khắc đầy cảm xúc này, mỗi vị khách còn được tặng một chiếc khăn tay thêu riêng nhằm sử dụng nếu không kìm được nước mắt trong buổi lễ.

Theo nguồn tin của NBC News, Taylor Swift đã lồng ghép phần thể hiện ca khúc vào lời thề nguyện dành cho chồng. Một số khoảnh khắc trao lời hứa giữa hai người được cho là đã khiến bầu không khí trở nên đặc biệt xúc động. Nguồn tin cũng tiết lộ người không giấu được cảm xúc lại chính là Travis Kelce. "Thực tế, Travis là người xúc động hơn. Mọi người thường nghĩ cô dâu sẽ là người khóc nhiều hơn, nhưng lần này thì hoàn toàn ngược lại", người này chia sẻ.

Trong khi đó, một khách mời khác tiết lộ với Daily Mail rằng Travis Kelce tỏ ra khá hồi hộp khi đứng trước lễ đường. Đặc biệt, lời hứa sẽ bảo vệ Taylor Swift suốt đời của anh đã khiến nữ ca sĩ bật khóc. "Taylor đã rưng rưng nước mắt khi Travis hứa sẽ mãi mãi bảo vệ cô ấy", nguồn tin cho biết.

Cả hai được cho là đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn trong một buổi lễ riêng tư trước khi tổ chức đám cưới long trọng tại Madison Square Garden (Mỹ) Ảnh: Reuters

Thay vì lựa chọn dàn phù dâu và phù rể theo truyền thống, cặp đôi quyết định dành những vị trí đặc biệt nhất cho hai người thân trong gia đình. Em trai của Taylor Swift là Austin Swift đảm nhận vai trò "Man of Honor" (phù rể danh dự), còn anh trai Travis Kelce là Jason Kelce trở thành phù rể chính.

Người đại diện lâu năm của Taylor Swift, Tree Paine, cũng xác nhận với Page Six rằng trang phục cưới của cô dâu và chú rể đều được thực hiện bởi Christian Dior Haute Couture dưới bàn tay thiết kế của Jonathan Anderson.

Sau nghi thức thành hôn, các khách mời được đưa tới khu vực tiệc cưới sang trọng. Chương trình còn tổ chức bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà xa xỉ như túi Chanel, túi yên ngựa Dior và đồng hồ Cartier. Không gian tiệc cũng được trang trí bằng một chiếc Chevrolet Chevelle SS mui trần đời 1970, gắn biển số cá nhân mang dòng chữ "JST&T MRD", như một chi tiết mang dấu ấn riêng của cặp đôi.

Theo Page Six, ngày trọng đại của Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu từ 16 giờ với tiệc cocktail tại tầng 6 của Madison Square Garden, trước khi lễ cưới chính thức diễn ra lúc 17 giờ 30 trên sàn chính của nhà thi đấu. Sau đó, các khách mời tiếp tục tham dự tiệc chiêu đãi kéo dài đến tận rạng sáng. Trước lễ cưới, một khu vực bên trong Madison Square Garden còn được cải tạo thành khu rừng thu nhỏ với nhiều cây xanh và thảm cỏ nhân tạo, tạo nên không gian lãng mạn cho ngày trọng đại.