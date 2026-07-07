Làng nghề tham gia làm du lịch lễ cưới

Anh Nguyễn Văn Thái (hoa lụa Thái Vân) mang đến triển lãm xu hướng cưới The Vietnam Grand WeddX 2026 cặp cây dừa décor. Sản phẩm do cha anh, nghệ nhân Nguyễn Văn Am, làng hoa lụa Báo Đáp (Ninh Bình), làm từ hồi thế kỷ trước. Cặp cây dừa được đặt trước chiếc cổng hoa lụa "siêu to khổng lồ" của Thái Vân. "Tôi là thế hệ thứ ba làm hoa lụa. Mang cây đó đến để chia sẻ với mọi người dấu ấn thời gian, trân quý của làng nghề. Nghề hoa lụa làng tôi có từ lâu chứ không phải giờ mới có", anh Thái nói.

Chị Vân, chủ thương hiệu hoa lụa Thái Vân, với những bông hoa làm để trang trí lễ cưới ẢNH: TRINH NGUYỄN

Làng Báo Đáp của anh Thái có hai nghề: làm đèn ông sao và làm hoa lụa. Giờ đây, việc làm đèn lùi xuống nhưng nghề hoa lại đông vui với các xưởng quy mô cứ lớn dần. Xưởng hoa nhà anh Thái thu hút khoảng 60 lao động. So với đời trước, rất khác. Thời bố và ông anh làm nghề, chỉ có bố mẹ, ông bà và vài người trong gia đình.

Nhưng cái khác đó đến từ việc anh Thái rất chịu cập nhật xu hướng. Anh bổ sung máy móc liên tục: máy Đài Loan, máy Đức và máy liên doanh. Mẫu mã hoa cập nhật liên tục theo những chuyến đi nước ngoài của anh, cứ vài tháng một lần. "Xu hướng cổng hoa cưới làm hoa tươi mất thị phần, vì hoa lụa có lợi thế có thể thi công trước nhiều ngày. Mỗi năm tôi phải đi cập nhật xu hướng vài lần", anh Thái chia sẻ. Cứ như vậy, xu hướng cổng trang trí hoa cưới tại VN gần như sát với xu hướng khu vực. Trước đây, khoảng cách này rất xa.

Tại triển lãm xu hướng cưới The Vietnam Grand WeddX 2026, bên cạnh những đại diện từ làng nghề như anh Thái còn có những người làm nghề thủ công khác: đóng giày, may vest, may váy cưới... Một đám cưới có thể lung linh đến đâu, theo mốt gì cũng đều được thể hiện. Đêm giới thiệu thời trang cưới, 100 người mẫu đã giới thiệu trang phục từ nhiều nhà mẫu khác nhau: Adam Store, Én Bridal, LAT Bridal, Bella Couture, Lunedi Bespoke, Hoàng Khánh Wedding & Event…

Chính vì thế, hàng ngàn người đã đến triển lãm để "bắt trend" đám cưới với trải nghiệm từ đầu đến cuối: từ trang điểm chuẩn bị, ăn hỏi, đến chụp ảnh, buổi lễ chính với nhiều hiệu ứng âm thanh ánh sáng, tour du lịch trăng mật… Ban tổ chức cho biết The Vietnam Grand WeddX 2026 có đầu tư quy mô ngang tầm một đại show âm nhạc để khách có mô hình trải nghiệm đắm chìm. Nhiều khách hàng của anh Thái thậm chí còn lặn lội từ miền Trung ra. "Chúng tôi làm nghề tổ chức sự kiện, đám cưới nên phải đi ngắm, mua sắm cho kịp xu hướng", vị khách hàng cho biết.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, vì thế rất kỳ vọng vào phát triển công nghiệp văn hóa, công nghiệp cưới và du lịch lễ cưới - một xu hướng đang phát triển mạnh trên thế giới. Trong đó, VN đang nổi lên như một điểm đến triển vọng về loại hình du lịch lễ cưới ở khu vực, góp mặt trong danh sách những điểm đến cưới được lựa chọn bởi thị trường Bắc Mỹ, châu Á - 2 thị trường cưới lớn nhất với giá trị ước đạt lần lượt là 28,8 tỉ USD và 23 tỉ USD.

Nhìn vào sự đầu tư cả tài khéo lẫn xu hướng của nghệ nhân làng nghề như anh Thái và nhiều người thợ thủ công, người kinh doanh dịch vụ cưới khác tại triển lãm này, có thể kỳ vọng việc Hà Nội và nhiều địa phương sẽ trở thành điểm đến để tổ chức đám cưới như vậy.