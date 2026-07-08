Lý do bạn trai cũ cùng loạt sao không dự 'siêu đám cưới' của Taylor Swift

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce trở thành đề tài được quan tâm nhất làng giải trí trong những ngày qua. Đến nay, hai nhân vật chính vẫn chưa hé lộ gì về sự kiện trọng đại này ẢNH: AP

Bên cạnh những thông tin xoay quanh cặp đôi chính Taylor Swift và Travis Kelce, dàn khách mời trong "đám cưới thế kỷ" của cặp đôi đình đám này cũng thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tiệc cưới hoành tráng của tỉ phú làng nhạc Mỹ và ngôi sao bóng bầu dục hàng đầu xứ cờ hoa ước tính quy tụ hơn 1.000 khách mời là người thân, bạn bè của cô dâu - chú rể cùng đông đảo nhân vật nổi tiếng trong giới thể thao, giải trí. Bên cạnh đó, nhiều cái tên vắng mặt tại sự kiện này cũng gây bàn tán.

Theo Page Six, người dẫn chương trình của American Idol là Ryan Seacrest vừa tiết lộ rằng anh đã không thể dự đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce do sự kiện này diễn ra vào dịp Quốc khánh Mỹ và mình phải làm việc suốt kỳ lễ. "Ban đầu tôi đã xác nhận dự đám cưới nhưng sau đó Disney đã thuê tôi thực hiện chương trình đặc biệt kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ vào ngày 3 và 4.7. Vì vậy, tôi đành phải bỏ lỡ cuộc vui", nghệ sĩ 51 tuổi chia sẻ trong chương trình On Air With Ryan Seacrest. MC cho biết anh từng phân vân không biết nên dự bữa tiệc toàn sao ở Madison Square Garden hay dẫn chương trình đặc biệt. "Tin tôi đi, tôi đã xem xét kỹ từng phút. Tôi không thể làm cả hai việc cùng lúc. Và lễ cưới thực sự diễn ra vào chiều tối", Seacrest tiếc nuối.

Harry Styles vắng mặt ở đám cưới của Taylor Swift vì bận lưu diễn ẢNH: AFP

Nhiều ngôi sao khác cũng bỏ lỡ "siêu đám cưới" này. Như Harry Styles bận rộn với chặng châu Âu của chuyến lưu diễn Together Together Tour. Sự vắng mặt của anh cũng được nhiều người hâm mộ quan tâm bởi giọng ca đình đám người Anh từng có khoảng thời gian hẹn hò với Taylor Swift từ 2012 - 2013. Trong khi Styles vắng mặt, vị hôn thê của anh là Zoë Kravitz đã xuất hiện tại tiệc cưới của cặp sao.

Ngoài ra, theo tờ Berkshire Eagle, huyền thoại âm nhạc James Taylor đã không dự đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce mà biểu diễn ở một sự kiện âm nhạc. Ngôi sao U.80 chia sẻ với đám đông khán giả: "Các bạn biết đấy, vợ tôi và tôi được mời đến một đám cưới tại Madison Square Garden vào tối nay" đồng thời nhắn gửi đến cô dâu chú rể lời chúc hạnh phúc và mọi điều tốt đẹp nhất. Page Six tiết lộ James Taylor không thể dự đám cưới vì không muốn phá vỡ truyền thống của mình: biểu diễn trong buổi hòa nhạc thường niên tại Tanglewood nhân ngày Quốc khánh Mỹ suốt hơn 50 năm qua.

Robert Pattinson bận rộn với lịch trình riêng ẢNH: AP

Trong khi đó, tài tử Robert Pattinson chia sẻ với Entertainment Tonight rằng anh vắng mặt do đang bận quay phần mới của Batman, tất bật với lịch trình ở London (Anh). Trong cuộc phỏng vấn hôm 6.7, nam diễn viên Chạng vạng tỏ ra tiếc nuối khi nghe tin đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce có chương trình bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà lớn như xe hơi, đồng hồ, túi hiệu… Bù lại, vị hôn thê của anh là Suki Waterhouse đã dự đám cưới.

Vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively được cho là không được Taylor Swift mời cưới sau vụ kiện tụng ồn ào của Lively hồi năm ngoái ẢNH: AFP

Đáng chú ý, sự vắng mặt của vợ chồng Ryan Reynolds - Blake Lively tại đám cưới của Taylor Swift gây bàn tán hơn cả vì họ vốn là bạn bè rất thân thiết trong nhiều năm, thậm chí Swift còn là mẹ đỡ đầu của các con của cặp tài tử - minh tinh này. Theo Page Six, vợ chồng sao phim Deadpool không nhận được thiệp mời cưới. Theo nhiều nguồn tin, tình bạn của Taylor Swift và Blake Lively đã rạn vỡ sau khi chủ nhân hit Cruel Summer bị lôi vào vụ kiện giữa Lively và Justin Baldoni hồi năm ngoái.