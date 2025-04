Blake Lively bị chỉ trích khi vào top 100 người ảnh hưởng nhất 2025

Blake Lively vừa góp mặt trong danh sách 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025 ẢNH: AP

Theo PageSix hôm 17.4, Blake Lively vướng làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội khi cô góp mặt trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất 2025 do tạp chí Time bình chọn. Trong danh sách thường niên được Time đăng tải mới đây, nữ diễn viên 38 tuổi được vinh danh cùng với nhiều tên tuổi lớn như Tổng thống Mỹ Donald Trump, tỉ phú Elon Musk, tỉ phú Mark Zuckerberg, cựu vận động viên Serena Williams, ca sĩ Ed Sheeran, diễn viên Demi Moore, rapper Snoop Dogg…

Trong đoạn mô tả về Blake Lively được Time đăng tải, luật sư dân quyền Sherrilyn Ifill ca ngợi sao phim Gossip Girl là một nhà từ thiện, là người nghiên cứu những vấn đề khó khăn nhất của đất nước. Vị này chia sẻ ngôi sao 8X cùng chồng - Ryan Reynolds, đã liên hệ vào năm 2019 để đóng góp cho Quỹ bảo vệ pháp lý của NAACP (hiệp hội tại Mỹ với những nỗ lực vì sự tiến bộ của người da màu). Vị này bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với hành động của Lively và "công việc chân thành của cô ấy để hiểu các điều kiện hình thành nên đất nước này".

Nữ diễn viên 8X bị phản ứng vì không có hoạt động, đóng góp nổi bật trong năm qua nhưng vẫn có tên trong trong danh sách ẢNH: AP

Thông tin trên đã lập tức lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội và thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn dân mạng phản ứng khó chịu trước việc Blake Lively có tên trong danh sách, cho rằng cô thực sự không có cống hiến, hoạt động gì nổi bật trong năm qua và cảm thấy khó hiểu khi người đẹp được vinh danh nhờ khoản đóng góp từ 2019. Nhiều ý kiến mỉa mai mỹ nhân phim A Simple Favor, suy đoán rằng đây là một trong những nỗ lực của đội ngũ truyền thông đứng sau cô khi danh tiếng của nữ diễn viên đang tuột dốc.



Nhiều người dùng nêu ý kiến trên X: "Cô ấy đã có tác động tích cực gì đến mọi người vậy?", "Việc Blake Lively có tên trong danh sách là một sự xúc phạm đối với những người xứng đáng được vinh danh hơn", "Blake Lively không phải là người 'có ảnh hưởng' theo kiểu đó. Cô ấy là kẻ bắt nạt, gian xảo", "Chỉ có ở Hollywood, việc nói dối mới có thể đưa bạn vào danh sách những người có sức ảnh hưởng nhất thế giới"…

Blake Lively bị 'khui' lại lùm xùm

Ngoài những lời chỉ trích, lùm xùm của Blake Lively trong quá khứ cũng bị "khui" lại, từ thái độ coi thường, lấn át bạn diễn... cho đến việc tổ chức đám cưới tại một đồn điền có lịch sử đen tối về chế độ nô lệ.

Blake Lively - Justin Baldoni đang vướng vào vụ kiện gây xôn xao Hollywood sau khi hợp tác trong It Ends With Us ẢNH: SONY

Bên cạnh đó, Blake Lively đang vướng vào vụ kiện ồn ào với Justin Baldoni sau màn hợp tác trong It Ends With Us từ đó khiến danh tiếng của cô và chồng đều bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ngày 20.12.2024, Blake Lively đệ đơn khiếu nại lên Sở Dân quyền California (Mỹ) và sau đó lên tòa án liên bang vào ngày 31.12.2024, tố Justin Baldoni vì hành vi quấy rối tình dục và đe dọa trên trường quay. Tờ The New York Times cũng đăng một bài viết với nội dung tương ứng, kèm cáo buộc Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath thuê các chuyên gia xử lý khủng hoảng để "phá hủy" danh tiếng của Lively thông qua các chiến dịch truyền thông.

Justin Baldoni phủ nhận các cáo buộc, khẳng định những tuyên bố mà phía bà xã Ryan Reynolds đưa ra hoàn toàn sai sự thật, vô lý. Không lâu sau, Justin Baldoni đệ đơn kiện liên bang, kiện tờ The New York Times đòi bồi thường 250 triệu USD vì bài báo kể trên. Tiếp đó, anh nêu tên Lively và chồng cô - tài tử Ryan Reynolds, trong một vụ kiện phỉ báng riêng trị giá 400 triệu USD. Trong đó, nhà làm phim này cáo buộc cặp đôi quyền lực của Hollywood đã cố gắng chiếm đoạt dự án It Ends With Us và tạo ra câu chuyện theo hướng có lợi cho họ.

Vụ kiện dự kiến được xét xử vào tháng 3.2026.