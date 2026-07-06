Thỏa thuận tiền hôn nhân dài 40 trang của Taylor Swift và chồng cầu thủ?

Ngay từ trước khi cặp đôi chính thức kết hôn, nhiều nguồn tin đã cho rằng việc ký kết thỏa thuận tiền hôn nhân gần như là điều tất yếu, bởi cả Taylor Swift và Travis Kelce đều sở hữu khối tài sản khổng lồ cùng nhiều khoản đầu tư, hợp đồng thương mại giá trị lớn.

Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã ký bản thỏa thuận tiền hôn nhân dài 40 trang trước khi chính thức trở thành vợ chồng Ảnh: Reuters

Taylor Swift và Travis Kelce bảo vệ tài sản trước hôn nhân

Theo Daily Mail, Taylor Swift và Travis Kelce được cho là đã ký một bản thỏa thuận tiền hôn nhân dài tới 40 trang trước khi tổ chức lễ cưới với sự tham dự của khoảng 1.000 khách mời tại Madison Square Garden (Mỹ). Tờ báo nhận định, với quy mô tài sản của cả hai, văn bản này nhiều khả năng bao gồm hàng loạt điều khoản liên quan đến quyền sở hữu tài sản và lợi ích tài chính. Tuy nhiên, đến nay cả Taylor Swift và Travis Kelce đều chưa xác nhận sự tồn tại của bản thỏa thuận cũng như bất kỳ điều khoản nào được đề cập trong các thông tin lan truyền.

Trao đổi với Daily Mail, luật sư Jacqueline Newman, người có văn phòng tại Manhattan (Mỹ) và chuyên xử lý các vụ ly hôn có giá trị tài sản lớn, đã đưa ra góc nhìn chuyên môn về cách một thỏa thuận như vậy thường được xây dựng. "Tôi nghĩ bản thỏa thuận này thực tế sẽ khá đơn giản. Những gì hiện thuộc về Travis sẽ vẫn là của anh ấy, còn những gì thuộc về Taylor sẽ vẫn là của cô ấy", Jacqueline Newman nhận định.

Theo nữ luật sư, các tài sản được sở hữu trước khi kết hôn nhiều khả năng vẫn sẽ được xem là tài sản riêng. Trong khi đó, những tài sản được hai người cùng mua và cùng đứng tên sau khi kết hôn, chẳng hạn như nhà ở, sẽ được phân chia theo phần đóng góp của mỗi người, đồng thời tính thêm phần giá trị gia tăng của tài sản theo thời gian.

Theo Daily Mail, một trong những điều khoản đáng chú ý có thể xuất hiện trong bản thỏa thuận là điều khoản bảo mật. Điều khoản này được cho là nhằm hạn chế việc một trong hai bên công khai chia sẻ những chi tiết về mối quan hệ nếu cuộc hôn nhân kết thúc. Sự chú ý đặc biệt hướng về Taylor Swift bởi nữ ca sĩ từ lâu nổi tiếng với việc đưa những trải nghiệm trong đời sống cá nhân vào các sáng tác âm nhạc.

Dù vậy, luật sư Jacqueline Newman cho rằng thu nhập mà mỗi người tạo ra sau khi kết hôn nhiều khả năng vẫn sẽ được tách biệt, trừ khi cả hai cùng tham gia một dự án hoặc hoạt động kinh doanh chung.

Một điều khoản bảo mật được cho là có thể xuất hiện trong bản thỏa thuận nhằm hạn chế việc công khai đời tư nếu hai người chia tay Ảnh: Reuters

Bài viết cũng chỉ ra sự chênh lệch đáng kể về quy mô tài sản giữa hai ngôi sao. Sau thành công của chuyến lưu diễn The Eras Tour, Taylor Swift đã gia nhập hàng ngũ tỉ phú và được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất thế giới.

Đế chế kinh doanh của cô trải dài từ âm nhạc, điện ảnh, quyền sở hữu bản quyền đến bất động sản. Danh mục bất động sản của giọng ca 8X gồm nhiều dinh thự trị giá hàng triệu USD tại New York, Rhode Island, California và Tennessee (Mỹ). Ngoài ra, nữ ca sĩ còn sở hữu chiếc chuyên cơ Dassault Falcon 7X trị giá khoảng 55 triệu USD.

Riêng danh mục âm nhạc của Taylor Swift mang về hơn 250 triệu USD, bao gồm doanh thu từ các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Bên cạnh đó, cô còn thu lợi nhuận lớn từ các chuyến lưu diễn, hoạt động bán sản phẩm lưu niệm và các dự án điện ảnh, trong đó các hợp đồng phim được cho là mang về hơn 100 triệu USD.

Trong khi đó, Travis Kelce cũng sở hữu khối tài sản đáng nể nhờ sự nghiệp bóng bầu dục chuyên nghiệp và các hoạt động kinh doanh bên ngoài sân cỏ. Ngôi sao của Kansas City Chiefs đã kiếm được hơn 100 triệu USD trong sự nghiệp thi đấu tại NFL. Ngoài thu nhập từ thể thao, anh còn ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn và đồng dẫn chương trình podcast New Heights cùng anh trai Jason Kelce.